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詐貸女王慘了！灌水炒作58戶凶宅爛屋詐貸8.4億...68人遭起訴

▲警方逮捕涉案金姓女主嫌及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲「詐貸女王」金德儀(前)詐貸8.4億遭起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

「詐貸女王」金德儀常年利用人頭、虛增薪資等方式，以買賣房屋為由向銀行詐貸，她聘請業務人員找市場上屋況不佳或俗稱凶宅、比區域行情低的不動產標，再找人頭當買家以及賣家，灌水炒作58戶房產交易價格，詐得8億4824萬5253元。台北地檢署5日依詐欺、偽造文書等罪，起訴金德儀以及及旗下業務及人頭等68人。

起訴書指出，自2013至2017年間，利用人頭、假契約及假所得資料，灌水58戶不動產交易相關資料，虛灌成交價200多萬元至3000萬元不等，向10多家銀行詐貸，不法金額合計8億4824萬5253元。

▲▼44歲金女（後方）多次佈局向銀行詐貸高達2億元，被新北市刑大逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲金女詐貸過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）

金德儀詐貸金額最高的3筆交易，分別是位於北市松山區八德路四段的1戶2樓房產，以5480萬元購入，虛灌成交價為7400萬元，詐貸6200萬元；以4800萬元入手新北市新店區大榮路上的1戶房產，偽造買賣契約為6780萬元，詐貸5437萬元；購進台北市內湖區民權東路6段1戶3480萬元的物件，灌水成6400萬元成交，詐貸4927萬元。

台北地檢署認為，金德儀等人持墊高金額之假合約「虛價登錄」，傷害實價登錄制度目的，導致不明就裡之一般人民及不動產市場其他參與者誤信房價已倍數成長，刺激不動產市場之投機熱潮，金德儀等進而坐收房價上漲之利，無殼族則望屋興嘆，整體社會付出鉅額成本，依詐欺、偽造文書等罪提起公訴，並建請法院量處適當之刑。

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