陸茶飲新王者拚上市！蜜雪冰城「最便宜品項2元」已開3萬店

▲蜜雪冰城。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸冰品、茶飲連鎖品牌「蜜雪冰城」1月2日向港交所遞交了招股書。蜜雪冰城是大陸目前門市最多的一家茶飲品牌，共有超過3萬家門市，核心產品的價格介於2元至8元人民幣（約8至35元新台幣），主打性價比，是突圍「下沉市場」的代表企業。

蜜雪冰城2022年9月曾計劃A股IPO，但最後沒有成功，業內人士透露，這與A股不鼓勵消費公司上市有關係，也因此，蜜雪冰城才會轉戰港股。

招股書顯示， 2021年至2023年前九個月期間，蜜雪冰城的營收分別為103.51億元、135.76億元和153.93億元，年增速分別達到了121.18%、31.2%和46.0%；毛利率分別為31.3%、28.3%及29.7%；淨利率分別為18.5%、 14.8%和15.9%。

根據招股書，截至2023年9月30日，蜜雪冰城在全球擁有超過36000家門店，覆蓋中國大陸及海外11個國家。

根據灼識咨詢的報告，按上述口徑計算，蜜雪冰城是中國大陸第一、全球第二的現製飲品企業，也是大陸現製飲品產業中唯一一家達到3萬家門店規模的企業。值得注意的是，目前大陸尚未有第二家破萬店的現製飲品品牌。

以價格來對茶飲品牌進行區分，在大陸前五大現製茶飲企業中，蜜雪冰城是唯一一家處於2到8元價格區間的茶飲企業。

招股書顯示，蜜雪冰城終端零售額約331億元，若以終端零售額計，蜜雪冰城約佔20.0%的市佔率。以出杯量計算，蜜雪冰城出杯量達到了52億杯，是其餘四家出杯量總和的兩倍，幾乎佔據了限製茶飲市場的半壁江山，達到了49.5%。

▼蜜雪冰城菜單。（圖／翻攝微博）



價格優勢是蜜雪冰城快速佔領茶飲市場的關鍵之一，依靠極致的性價比，蜜雪冰城從下沉市場突圍，迅速佔領整個大陸市場。

數據顯示，截至2023年9月30日，蜜雪冰城的門市網已遍佈大陸31個省份、自治區、直轄市，約300個地級市、1700個縣城和3100個鄉鎮，涵蓋所有線級城市。其中，三線及以下城市的佔比始終維持在55%以上。

此外，蜜雪冰城銷售的飲品食材中約60%為自產，其中核心飲品食材100%自產。招股書顯示，蜜雪冰城已成為大陸現製飲品供應鏈領域中生產品類最全和規模最大的企業，在河南、海南、廣西、重慶、安徽擁有五大生產基地，總佔地面積約67萬平方公尺，涵蓋七大類用來製作現製飲品的食材，包括糖、奶、茶、咖、果、糧、料，年綜合產能達約143萬噸。