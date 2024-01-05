短髮女面試夜班櫃檯「拒留長髮」被刷掉　摩鐵業者挨罰30萬

記者黃翊婷／綜合報導

王姓女子2022年3月間前往桃園某汽車旅館應徵夜班櫃檯人員，與面試主管談及是否需要統一制服、願不願意留長髮時，表明拒絕留長髮，結果面試未被錄取，憤而向勞動局提出申訴，業者也因此挨罰30萬元。雖然業者事後提出行政訴訟，強調絕無歧視之意，但台北高等行政法院法官檢視人事資料表、個案訪談紀錄等證據，最終不採信業者的說詞，並裁定駁回。

▲王女因為面試拒絕留長髮，而未被錄取，一氣之下向勞動局提出申訴。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，王女2022年3月28日前往桃園某汽車旅館應徵夜班櫃檯，面試過程中，被問到是否有意願配合公司形象將頭髮留長，她當場婉拒，沒想到竟然因此被刷掉，因而認為業者涉及容貌歧視，氣得向勞動局提出申訴。

桃園市政府依職權調查，並在同年7月28日經過桃園市就業歧視評議委員會會議評議，認為業者違反就業服務法第5條第1項規定，涉及容貌歧視成立，於是依法處以30萬元罰鍰，同時公布汽車旅館名稱、負責人姓名。業者不滿提起訴願，經駁回仍不服結果，這才向法院提起行政訴訟。

業者強調，實際的面試過程是王女先詢問是否要穿制服，面試主管回答，為了公司形象需要統一穿制服，接著反問王女是否願意留長髮，這是為了工作職位的服儀形象進行介紹及告知，主管的想法是想表示，櫃檯人員代表公司形象，應該保持乾淨整潔，並無任何歧視之意。

業者接著說道，王女一聽當即表明拒絕留長髮，主管聽聞後並未有不禮貌回應，整件事情應當是誤會，之所以沒有錄取王女，是因為覺得她的態度不佳，面試過程中多次口吻強硬、不禮貌，與公司所希望的櫃檯人員性格特徵不符，求職者資料表上註明的不錄取原因也是「面試態度不佳」，並非因為拒絕留長髮。

然而，台北高等行政法院法官認為，業者2022年4月22日曾在王女接受勞動局訪談時，提供該次面試的人事資料表正本，上面有以鉛筆註記的「短髮中不配合」字樣，顯然與業者聲稱的不錄取原因不同。

再者，在申訴案件個案訪談紀錄中，業者自己也提到，「本公司未錄取申訴人（王女）的原因是，申訴人不願意配合公司形象留長髮，因本公司是汽車旅館，需有迎賓鞠躬動作，所以需要將頭髮紮起，避免披頭散髮」。

法官認為，員工是否留長髮與執行夜班櫃檯工作無關，業者在面試王女時提及此事，就是將求職者容貌作為錄取與否的限制條件，進而因為「容貌」因素，對王女造成不利對待之差別待遇，顯然已經違反就業服務法第5條第1項規定。

法官表示，綜合上述證據看來，應可認定業者確實對王女有容貌歧視，桃園市政府以違反就業服務法第5條第1項規定，並依同法第65條第1項、第3項規定，處以法定最低額的罰鍰30萬元，同時公布業者名稱、負責人姓名，於法無違，最終裁定駁回業者的告訴，全案仍可上訴。