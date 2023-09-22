控行人闖紅燈！騎士按喇叭沒禮讓　收1200元罰單還告輸

記者黃翊婷／台北報導

蕭姓騎士今年1月間騎車行經桃園市桃園區中正路與復興路口，因未禮讓行人遭開罰1200元，他不滿提起行政訴訟，強調行人闖紅燈，他有按喇叭示意，加上擔心阻礙車道才會直接通過。不過，台北高等行政法院法官認為，蕭男並無證據證明行人闖紅燈，最終不採信他的說詞，裁定駁回告訴。

▲蕭男因為沒有禮讓行人，挨罰1200元。（示意圖／ETtoday資料照，非事發地點。）

判決書中記載，蕭男今年1月21日晚間6時許騎車行經桃園市桃園區中正路與復興路口，卻沒有停下來禮讓斑馬線上的行人，因此被桃園警分局員警依據採證照片製單舉發，罰鍰1200元。

蕭男不滿提告，強調當時是行人闖紅燈，他經過時有按喇叭示意，但行人沒有退回去，為了避免阻礙車道，所以選擇直接通過。

台北高等行政法院認為，依據道路交通安全規則第103條第2項、道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，駕駛人行經行人穿越道遇行人穿越時，均應暫停讓行人先行通過，況且法規規範目的並非只是保障行人的通行權利，行人在行人穿越道上的安全與汽車通行權兩相權衡，汽車通行權應該退讓，不能為了維護道路暢通，就犧牲行人生命安全的保障。

此外，法官指出，從採證照片中可知，當時行人穿越道上有數名行人，蕭男騎車經過時，旁邊有3名騎士已經停下禮讓行人通過，蕭男也沒有證據證明行人闖紅燈；退一步而言，就算行人真的闖紅燈，基於人身安全維護及行人穿越道優先路權，蕭男還是應該暫停讓行人優先通過，最終不採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。