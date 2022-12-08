籌錢付680位黨工退休金逾9億　國民黨提告「解封黨產股利」敗訴

▲台北高等行政法院。（圖／翻攝Google maps）

記者黃哲民／台北報導

中國國民黨持有的中央投資、欣裕台2家控股公司，2016年被黨產會認定為國民黨附隨組織，國民黨透過提告與聲請停止執行，暫免將2家公司全部股權移歸國有，案件仍在審理中，國民黨另於2019年提告，要求黨產會准許動用這2家公司股利與減資款共11.3億餘元，以支付國民黨680位黨工退休金共9.8億餘元，台北高等行政法院今判國民黨敗訴，可上訴。

本案源於黨產會在2016年11月間，先以行政處分認定中投、欣裕台是國民黨附隨組織，再以行政處分認定中投、欣裕台2公司全部股權，是國民黨取得的不當財產，並命國民黨限期將2公司全部股權移歸國有。

國民黨提起2個行政訴訟，分別對抗黨產會認定中投、欣裕台是附隨組織，以及認定2公司股權為不當黨產應移歸國有的處分，但國民黨2案一審都敗訴，第2案上訴最高行政法院仍在審理。國民黨在2016年提告時聲請停止執行2家公司股權移歸國有的處分獲准，國民黨仍保有2家公司股權但被凍結運用股利。

▲中國國民黨中央黨部大樓外觀。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨於2018年6月向黨產會申請動用中投2015年度股利1.3億餘元、2016年度股利7億餘元，以及欣裕台減資款3億元，合計11億3966萬餘元，以支付國民黨680位黨工退休金共9億8194萬餘元，被黨產會打回票，理由是不符合《黨產條例》所定「履行法定義務或其他正當理由」、「符合本會（黨產會）所定許可要件，並經本會決議同意」的但書。

國民黨申請復查再吞敗，因而提起本件行政訴訟試圖翻盤。法官審理認為，《黨產條例》但書允許動用的不當黨產範圍，僅限於依同法第5條第1項「推定」不當取得的財產，而國民黨本案所申請動用的對象，是被黨產會依同法第6條第1項「認定」為不當取得的財產，無從適用但書的規定。

法官指出，國民黨雖抗辯黨產會當年認定中投、欣裕台股權屬於不當黨產前，沒依法召開聽證會，但會議紀錄顯示，黨產會不但在2016年10月召開聽證會，國民黨也派代表出席，且現金股利是法定孳息、減資款為股權代替物，本案中投2家公司的股利與減資款都在黨產會認定的不當黨產範圍內，據此判決國民黨敗訴，可上訴。