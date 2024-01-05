工廠廁所門全挖洞「監視員工大號」　抓到滑手機扣分罰錢

▲廣東一間工廠被爆料，廁所每扇門都挖洞，以便「監視員工大號」。（圖／翻攝自微博《極目新聞》，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

中國廣東惠州市一間工廠近日被員工爆料，每間廁所的門都被挖了一個大洞，目的是為了防止員工上廁所玩手機，若被抓到，每次罰款人民幣50元（約新台幣218元）。

綜合陸媒報導，工廠內部員工貼出一段影片，爆料廠方在每間廁所的門上挖洞，以便隨時監視、避免員工在裡面摸魚滑手機，一經查獲，每次考績扣5分，且每一分罰款10元，相當於每次罰款台幣218元。

許多網友紛紛揶揄，「活久見，都開始這麼玩兒了」、「這個門還有存在的意義嗎」、「領導是不是有什麼特殊癖好」、「2024奇葩事件」、「好傢伙，過糞了阿」、「廣東資本主義高度發展」、「資本家肯定沒說過這樣幹，是手下的人自作主張」。

不過，也有人提出類似經驗，「我大學宿舍就這樣，但我們班是考試周不讓看手機」、「很多工廠都這樣，比如門只做一半，上邊沒有，巡查抽菸摸魚」、「我這邊（工廠）男廁也是這樣，預防玩手機不是掏洞，是門鋸了一半，不讓抽菸，然後裝煙霧報警器」。

▼有網友貼出自家廠區照片，「給你們看我們廠廁所門下方有多大，蹲下來都一覽無遺的那種」。（圖／翻攝自微博）