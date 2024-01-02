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廣東南山鎮公布公務員「躺平者」名單！江蘇濱海縣鼓勵互相舉報

▲▼廣東鄉鎮公布公僕「躺平者」名單 （圖／翻攝自極目新聞）

▲廣東鄉鎮公布公務員「躺平者」名單。 （圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳廣東佛山市三水區南山鎮近日發布《2023年度平日休閒人員擬定名單公佈》。共有八人上榜「躺平者」名單，南山鎮政府證實該公示，並稱是南山鎮「虎軍」行動舉措。如被列為「躺平者」，將有6個月整改期，還有先進部門幫助改進提升。

躺平是2021年開始在中國大陸流行的網路詞語，指年輕群體中出現的「與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇『躺平』，無欲無求」的處事態度。不過，並不是大陸官方所倡導的趨勢。

網傳圖片顯示，南山鎮作風效能辦於2023年12月28日蓋章公示《南山鎮2023年度躺平休閒人員擬定名單》。公示文章稱，根據《南山鎮躺平休閒人員和末位鞭策人員處理規程》精神，透過談話研究、民主評審、作風效能領導小組審定等工作環節，經鎮黨委研究同意，有8名同志列入南山鎮2023年度躺平休閒人員擬定名單。公示期間內，如有不同意見可透過來電、來訪等形式，向鎮作風效能辦反映。公告時間為2023年12月29日至2024年1月5日，共5個工作天。

1月1日，南山鎮政府一名工作人員稱，上述公示名單屬實，但自己並不負責相關工作事項，所以不清楚具體情況。

此前大陸已有多個城市對「躺平人員」進行管理。2022年，江蘇濱海縣委組織部重點面向全縣各級機關和國有企事業單位在編在崗的縣管幹部和中層幹部，開展了尋找身邊的「躺平者」活動，並在7月對當年首批7名「躺平者」幹部進行集中誡勉談話。濱海縣委組織部持續追蹤「躺平者」管理，設定6個月的追蹤管理期，明確單位主要負責同志擔任政治輔導員，幫助「躺平者」提振精神、重啟新程。據媒體報導，此次評選採用群眾推選、單位評議和組織評定相結合的方式。「躺平者」由各單位幹部群眾無記名推選，得票率30%以上的被認定為「躺平者」，最高的將近50%，最少的也達到三分之一。

2023年9月，西藏日喀則市委組織部聯合宣傳、網信等部門在當地多個官方微信公眾號開設曝光台，通報曝光「躺平式」幹部負面典型和教育轉化典型相關案例，引導廣大干部履職盡責。曝光台發布的案例將幹部的姓名和具體單位進行了適當模糊，但比較詳細地通報了相關幹部「躺平」的具體表現。

武漢大學城市安全與社會管理研究中心副主任、特聘教授尚重生認為，「躺平者」可能是文學術語，並非政策或法律術語，怎麼定義「躺平者」？如何制定「躺平」和「不躺平」的標準？可能並沒有相關政策或法律的支撐。以此作為一項政策來操作的時候，也容易誤打誤傷。尚重生認為，評選「躺平者」的工作應謹慎。

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