內行人曝火鍋隱藏吃法更對味　日本神器衣物一噴不留味道超級神

▲老饕級才懂的秘密，不管是哪種吃法，必備「日本熱銷No.1消臭神器(註1)」，爆吃一波身上也不留下食物味道超級神。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

年底聚餐多，天冷更想相約熱呼呼的火鍋，不過除了檯面上點得到、吃得到的，最近網路上流傳各種內行人分享的進階版隱藏吃法：將蝦滑包入腐皮捲裹上牛肉再下鍋，柔嫩與Q彈口感雙拼超有層次；番茄鍋煮好的牛肉再淋個番茄半熟蛋，瞬間變成番茄滑蛋牛肉飯，一頓下來多種吃法讓吃鍋更有樂趣且CP值爆表！另外還有一個老饕級才懂的秘密，不管是哪種吃法，必備「日本熱銷No.1消臭神器(註1)」，爆吃一波身上也不留下食物味道超級神。

▲飽鍋一頓後衣服、外套、包包留下的濃濃臭味常常久久不散。

美味火鍋是很多人喜愛的國民美食，但身上衣服、外套、包包也容易留下味道總是久久不散，擔心別人靠近聞到尷尬，而這時候最好不要試圖噴香水來蓋掉，因為味道混雜在一起，反而會有反效果。想要吃得盡興又不想被火鍋味纏身，很多網友激推的就是日本風倍清，無論是吃火鍋、吃燒烤，飽餐一頓後對著衣物噴一噴，強力去除殘留的食物異味，火鍋味、燒烤味，噴過就好像剛洗過一樣(註4)，立刻還你清新！

▲日本超夯的風倍清除臭噴霧，無論是吃火鍋、吃燒烤，飽餐一頓後對著衣物噴一噴，就能強力去除殘留的食物異味，噴過就好像剛洗過一樣清新！

而臭味揮之不去的原因，就是異味會附著卡在織物纖維中，風倍清日本革新的消臭科技，能深入織物纖維從根源去除異味，而不是以香味蓋臭，包括食物味、汗味、菸味及霉味等等，在不方便隨時清洗的時候，只需噴一噴，就能去除異味，還能99.9%除菌(註2)、72小時抗菌(註3)；除了厚重衣物，只要是布織品都適用，尤其是平常有異味卻難洗或不能洗，例如抱枕、床墊、沙發、鞋子、圍巾等，可以在每天或每周打掃時配合使用，距離織物20～30cm公分噴灑，依照建議用量噴到表面微濕，自然陰乾後即可維持清新。植物由來的消臭成分，只要是布織品不管用在哪都可以安心無虞的使用。

▲▼只要是布織品都適用，尤其是平常有異味卻難洗或不能洗，依照建議用量噴到表面微濕潤，陰乾後即可維持清新。

在日本熱賣到市佔冠軍的風倍清，紅到台灣後也大受歡迎，除菌消臭實力收服了很多人，從家庭主婦、外宿族、通勤機車族到上班族，許多人用一次就愛上，大推簡直就是「清新生活必備神器」，吃貨更是不用再介意每次開吃後的全身食物味。現在不管想要補貨囤貨，或是嘗鮮用看看有多厲害，風倍清在全聯、寶雅、屈臣氏、家樂福等各大通路都能買到，也有方便的網路商城，想要大啖美食不想留下一身味道，一定要入手這個織物清新好幫手！

▲在日本熱賣到市佔冠軍的風倍清，紅到台灣後也大受歡迎，除菌消臭實力收服了很多人大推簡直就是「清新生活必備神器」。



註1: 根據 Intage SRI+ 日本 2017.01 至 2022.04 零售市場銷售額數據，Febreze 風倍清品牌市佔率最高。

註2: 針對特定測試菌種，實驗數據來自日本實驗室。適用於高效除菌、綠茶清香、無香酒精+香型。

註3: 針對特定測試菌群。實驗數據來自日本實驗室。

註4: 風倍清織物噴霧消除異味與細菌，而非灰塵。