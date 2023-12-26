官方認證！藏壽司曝「茶碗蒸」隱藏吃法+1料　網驚：好特別

▲藏壽司公開「官方認證」隱藏吃法。（圖／記者黃士原攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

連鎖迴轉壽司「藏壽司」來自日本，吃壽司之餘還可以抽扭蛋，很受台人歡迎。近日藏壽司粉專分享「官方認證」隱藏吃法，「酸甜綿密超美味！」話題吸引網友熱議，「好酷的吃法」、「那麼特別是不是！」

「藏壽司 Kurasushi Taiwan」25日公開「茶碗蒸隱藏吃法」，官方認證「柚子醋+茶碗蒸」酸甜口味很美味，「蛋香濃郁的綿密蒸蛋，搭配微酸柚子醋，舌尖交織的雙倍美味。吃過就回不去了！」至於柚子醋可以在迴轉台上拿取。

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看到這個隱藏吃法，有網友躍躍欲試，「下次我要吃吃看如何」、「好酷的吃法」、「加了柚子醋，可以中和茶碗蒸的鹹度！吃起來就不鹹、清爽多了！」「我下次也要試試」、「wow那麼特別是不是？」「把茶碗蒸當碗粿吃的概念」、「柚子醋跟七味粉萬能。」有網友則似乎早試過，「有夠沒創意」、「這不是大家都知道的事情嗎？」

▲隱藏吃法就是茶碗蒸加「柚子醋」。（圖／翻攝自藏壽司 Kurasushi Taiwan）

話題還釣出其他吃法，「我都加芥末，辣嫩滑爽的，好不舒服」、「我女兒都把吃不完的壽司米飯加進去一起吃XD，變成茶碗蒸配飯～不錯！」「加一點芥末比較好吃」、「我都加2-3包七味粉……美味」、「我都搭配一個鮭魚壽司跟一碗湯，把飯加進去蒸蛋攪和，鮭魚先用熱水燙到5分熟再加到湯裡面，吃完這個套餐160太滿足了。」

另外，台灣壽司郎則與《SPY×FAMILY 間諜家家酒》攜手推出集點活動，12月25日起，至全台分店內消費300元可集1點，集滿指定點數就能兌換桌曆、醬料碟及小提包聯名商品，數量有限換完為止。

壽司郎還推出冬季新菜，活動至明年1月7日，除了日本冷藏空運來台的寒鰤之外，還有稻燒長鰭鮪、特選星鰻、甘鯛天婦羅等，以及與大阪名店「烈志笑魚油 麺香房 三く」聯名推出的「芳醇煮干叉燒拉麵」，除了魚介，還添加了豬、雞高湯與醬油，熬煮出濃郁的湯頭，每碗140元。