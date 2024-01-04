陸網軍介選羅致政性愛片？　國台辦：民進黨政客私德不修甩鍋大陸

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

民進黨立委羅致政遭網媒《壹傳媒》揭露不雅性愛片在色情網站上流傳，他第一時間指控是「境外網軍操作介選」，該片經過「深偽」變造，民進黨總統候選人賴清德也痛批，該事件可看出，「中國介選無所不用其極」。對此，大陸國台辦發人陳斌華今（4）日指出，民進黨政客私德不修，轉移焦點甩鍋是大陸「介選」，以此掩蓋醜行，「奧步」爛招用多了，貽笑世人。

陳斌華指出，攻擊抹黑大陸是民進黨在台灣選舉中的慣用伎倆。選舉本是對政黨、候選人的一次集中檢視，被質疑者理應自證清白或知錯認錯。

陳斌華表示，民進黨許多政客私德不修、言行不檢，一被揭露出貪贓枉法、腐敗墮落等劣跡，就習慣性栽贓甩鍋，企圖借造謠炒作大陸。

最後，他強調，「『介選』來掩蓋醜行，轉移焦點。這種『奧步』、爛招用多了，只會貽笑世人，也騙不了台灣民眾。」

▲民進黨總統候選人賴清德指稱中國介選。（圖／記者林敬旻攝）

網路媒體「壹傳媒（前身為毅傳媒）」影射羅致政成為「A片男主角」，羅澄清影片為深偽造假影片非本人並在深夜提告。賴清德說，羅是深偽影片的受害者，加拿大總理杜魯道也曾受到類似的攻擊，「都指向同一個國家」。

羅致政已發布5點聲明指，針對有境外網軍造假影片流傳，指名是自己的私密影片，他聲明如下：第一，影片是深偽造假的；第二，境外網軍操作介選；第三，譴責這種為選舉造謠抹黑伎倆；第四，呼籲勿傳播，會有嚴重觸法的問題；第五，籲檢調單位主動儘速徹查，嚴懲不法，向新北市調查處告發並完成筆錄。