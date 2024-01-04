快訊／東京新宿火警！「12層大樓猛燒」火舌竄窗外　至少7人受傷

▲ 西新宿一棟12層樓建築起火。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
日本東京西新宿一棟建築物4日下午傳出火警，網友拍攝的畫面可見3樓至4樓熊熊燃燒，火舌竄出窗外，附近上空被濃濃黑煙籠罩。綜合NHK等日媒，東京消防廳指出，當地下午4時20分過後，東京新宿區西新宿12層建築的3樓一間房間起火，已知7人受傷，其中4樓一名女性住戶送醫治療，還有多人因吸入濃煙等出現不適。
現場位於東京地鐵西新宿站附近商業大樓林立的地區，當局約於下午4時25分接獲目擊者報案，火勢截至當地下午5時（台灣4時）仍在蔓延。東京消防廳出動29輛消防車，目前正極力灌救。
【新宿区でビル火災 炎と黒煙上がる】— 事件速報 (@tokyoaccident) January 4, 2024
ーー消防隊が高所から放水活動中ーー
新宿区西新宿6丁目12番、西新宿駅の南西、新宿中央公園の付近で火災が発生しています。ビルから炎と黒煙が上がっており、消防隊が消火活動中です。#火事 #消防車 #サイレン #煙pic.twitter.com/XWKFJUgw2d
散歩してたら火事に遭遇。— 三浦大和(みうらやまと) (@HiroroZ) January 4, 2024
野次馬がすごかった。
無事でありますように。 pic.twitter.com/N3EgYcvFGC
新宿で火事起きてて笑えない pic.twitter.com/sSGu6x3awU— た (@PpiMo3) January 4, 2024
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