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石川淪強震重災區！木造民宅「耐震率低」全倒　高齡居民遇毀滅打擊

▲▼石川縣珠洲市建築崩塌、車輛遭沖毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲石川縣珠洲市建築崩塌、車輛遭沖毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本迎來「年末年始」，然而卻異常不平靜！1月1日，石川縣能登遭逢規模7.6極淺層強震，造成數十人死亡、許多人慘遭倒塌房屋掩埋，輪島市、珠洲市、穴水町淪為重災區，街景在震後殘破不堪，宛如戰爭轟炸。日媒分析，石川縣境內多為不耐震的木造建築，且居民都是銀髮族群，才會讓災情更慘重。

根據日媒《每日新聞》，座落於能登半島最北端的珠洲市淪為此次地震重災區，該市市議員濱田隆伸（62歲）無奈表示，珠洲市正院町住宅區遭強震嚴重摧毀，因為町內密集的住宅幾乎都是木造建築，就連自家也慘遭嚴重毀損，屋頂磚瓦崩塌更一度導致路面阻塞。

一名返回娘家跨年的51歲女性更無法隱藏驚恐的表情，她表示地震發生後便驚慌地離開家門，然而附近的木造住宅幾乎在此次強震被震垮，屋頂磚瓦崩落時還伴隨巨大噪音，「娘家附近高達7至8成的住宅毀損倒塌」，甚至還有多名親友慘遭活埋。

▲▼日本石川縣珠洲市境內多為木造建築，強震後許多民宅崩塌，鳥瞰景象宛如戰爭轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼石川縣珠洲市境內多為木造建築，強震後許多民宅崩塌，鳥瞰景象宛如戰爭轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本石川縣珠洲市境內多為木造建築，強震後許多民宅崩塌，鳥瞰景象宛如戰爭轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，直到2018年底，珠洲市境內約6000棟住宅當中，竟然只有51%符合日本國內規範的耐震標準，然而同一時期日本全國符合耐震標準規範的建築比率高達87%；另外，珠洲市2020年的高齡化（65歲以上）居民比率高達51.7%，是石川縣境內高齡化占比最高的行政區。

其實，珠洲市境內多數民宅為木造建築，而這些木造建築大多為1981年以前所興建，當時尚未制定出現行的耐震標準，也因此隨著屋主邁入高齡化，這些房屋大多沒有經過改建或重建，屋主被送進療養院等高齡者設施、甚至身亡以後，珠洲市境內約有2成房屋閒置、年久失修。

能登半島近年來也是多災多難，從2020年12月以來就發生群震，2022年6月最大震度達到6弱、2023年5月震度達到6強，位於能登半島最北端的珠洲市承受的被害最廣。

▲▼石川縣珠洲市木造民宅在強震中倒塌，搜救隊試圖找出遭到活埋的居民。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼石川縣珠洲市木造民宅在強震中倒塌，搜救隊試圖找出遭到活埋的居民。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼石川縣珠洲市木造民宅在強震中倒塌，搜救隊試圖找出遭到活埋的居民。（圖／達志影像／美聯社）

2023年地震後，石川縣縣府職員針對珠洲市境內建築物判定危險程度，發現珠洲市高達361棟住宅被列為「危險」、689棟住宅被列為「要注意」，甚至在此次令和6年能登半島地震，許多倒塌崩壞的民宅玄關處曾被貼上標示著「危險」的紅紙。

濱田隆伸透露，珠洲市正院町的住戶很多人都是80多歲以上，自從去年經歷多次群震，根本沒有整修房屋的力氣和足夠的資金。珠洲市市長泉谷滿壽裕2日下午在石川縣災害對策本部會議上表示，市內崩壞、幾近崩壞的建築物高達6000多戶，且道路坍方、龜裂，使救援物資難以送達。

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