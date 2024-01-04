62案簽結不起訴！薛瑞元反告李德維誣告　政院挺：捍衛前線同仁清譽

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨團書記長李德維去年告發衛福部長薛瑞元、時任疾管署長的衛福部次長周志浩涉嫌貪汙、圖利，以及民眾檢舉等62案，陸續簽結不起訴，薛、周4日反擊，提告李德維誣告。對此，行政院發言人林子倫說，「行政院支持薛部長的相關行動，捍衛第一線同仁的清譽」。

針對衛福部長薛瑞元提告藍營一事，行政院發言人林子倫說，過去3年多來，第一線防疫人員與國人共同努力，台灣才能穩健度過百年大疫。在防疫期間，衛福部也針對許多不實謠言跟抹黑有多次的澄清，立法院也多次就此議題向衛福部質詢，民眾檢舉的62案，經檢調單位偵辦後，宣布全數不起訴。

林子倫表示，無奈有政治人物持續以不實說法進行影射以及抹黑，相關說法不但嚴重詆毀衛福部及疫情指揮中心及同仁，更造成社會不必要的動盪，「行政院支持薛部長的相關行動，希望再次透過司法捍衛第一線同仁的清譽，遏止不實謠言，導致社會視聽」。

衛福部次長王必勝則說，主要是因為李德維代表國民黨在疫情期間控告薛部長還有周志浩署長圖利高端，已經獲得不起訴簽結，但是在昨天記者會又再指涉指揮中心、衛福部等相關單位有圖利問題，部長在忍無可忍情況下遞狀提出誣告的告訴。

「我也轉達部長意思，最主要是要捍衛政府機關的清譽。」王必勝強調，過去3年政府很努力把疫情控制很好，大家都非常盡心，但一再受到貪污或圖利的指控，司法已經還給清白，又一再抹黑指控，是很委屈也無奈，「部長早上提告，也把合約一併提供給檢方，再次做驗證」。

王必勝說，其實關於高端的合約，很多監管機關包括監察院審計部地檢署，都已經調閱過，相信如果有任何問題，早就要接受調查，「希望謠言止於智者，不要再以訛傳訛、抹黑，沒有任何圖利的事實」。