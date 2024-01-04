軍公教月退有望調升！　陳建仁：若調整會溯及今年1月1日

▲行政院長陳建仁。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

針對退休軍公教月退金調整，行政院長陳建仁昨接受專訪時指出，最近就會與考試院共同啟動估算機制。陳建仁4日在例行的行政院會中表示，鑑於近2年物價指數上升速度較以往快速，行政院已先行與考試院溝通，並在113年中央政府總預算案匡列44億預作準備，後續如有啟動調整，會溯及今年1月1日起調整。

針對退休軍公教人員待遇調整一案，行政院發言人林子倫轉述院長陳建仁院會中裁示，為感謝現職及退休軍公教人員對國家的貢獻，全國軍公教員工待遇自107年至今已調薪3次，107年調高3%、111年調高4%、113年調高4%，實質提升累計約為11.4%。

而退休軍公教人員月退休金則於107年調高3%，歷經同年年金改革及法律明定與現職人員待遇調整案脫鉤後，另於111年調升2%。

依現行規定，退休軍公教人員月退休金於中央主計機關發布之消費者物價指數累計成長率達正負5%時，或至少每4年應由主管機關包括銓敘部、國防部、教育部，共同組成專業評估小組，擬具相關調整方案。

陳建仁說，鑑於近2年物價指數上升速度較以往快速，行政院已先行與考試院溝通，並在113年中央政府總預算案調整軍公教人員待遇準備科目下，匡列44億預作準備。

陳建仁說，若達到法定啟動定期退撫給與調整條件時，就能儘速由銓敘部、國防部、教育部組成專業評估小組，綜合考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率後，擬具退伍軍公教人員月退休金評估報告或調整方案，分別依權屬函報考試院或行政院，並由兩院會同合併公告，後續如有啟動調整，會溯及今年1月1日起調整。

而針對屆時調整的比率，人事行政總處給予福利處專委陳惠娟說明，會由專業小組審酌三項法定因子，包括國家經濟環境、政府財政、退休退撫基金準備率，擬具一個評估的調整方案，再由兩院共同核定。