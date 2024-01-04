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保母爆人力荒！ 1萬6千人陸續退休　托盟：提高獎金，讓年輕人投入

▲▼ 新手媽媽,寶寶,新生兒,嬰兒,母子,母女, 。（圖／pixabay）

▲托盟指出， 未來有1萬6000多名保母會陸續退休，恐讓家長越來越難找保母。 （圖／pixabay）

文／中央社

2024總統大選倒數，托育政策催生聯盟今天說，各政黨候選人雖提出五花八門的托育政見，但托育服務人力正在流失，政府應加倍給予保母獎助金、讓年輕人願意投入保母工作。

托育政策催生聯盟今天召開記者會，托育政策催生聯盟召集人劉毓秀在會中以多個紙箱模擬，當保母出現人力荒時，所有各政黨提出的托育政見恐淪為口號、讓政策美意打折扣，籲政府解決「保母人力斷層危機」。

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托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴指出，保母人力目前出現「新人進不來」以及大批保母等待退休問題，根據統計，2022年全台共有2萬7134名保母，50歲以上卻占總人數6成以上，等於有1萬6000多名保母會陸續退休，恐讓家長越來越難找保母。

黃喬鈴也說，有許多年輕人不願意從事保母工作，主要原因是保母的薪水勉強可以糊口、但不能養家，保母的薪水是由托育費用加上托育補助等組成，但經過計算只有新竹市、金門縣、連江縣的保母全職收入可以負擔扶養一名子女，其他縣市都不足養家育兒，尤其彰化縣、桃園市、台中市、台北市及苗栗縣等五縣市落差最嚴重。

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲托盟發言人黃喬鈴呼籲，應讓獎助金改為依照收托人數等比例加碼，鼓勵保母擴大收托量能。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

黃喬鈴呼籲，衛福部應該提高「準公共居家托育人員提升托育服務品質獎助金」，從新台幣1年1萬2000元調升至1年2萬4000元，不僅能為保母加薪同時也能吸引新血加入，另也應讓獎助金改為依照收托人數等比例加碼，鼓勵保母擴大收托量能。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋則表示，照護產業近年面臨缺工問題因此相繼提出加薪呼籲，包含社工、護理人員、教保服務人員等，而居家保母屬於自營作業者，必須承擔各種風險及負擔各種成本。

楊書瑋說，勞動部雖然有職訓，但願意投入的人不多，很大原因是薪資不足，呼籲政府應該健全保母獎助金，讓更多優秀人才留在體系裡提供優質服務，減輕家庭負擔。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，台灣面臨少子化問題，在這樣情況下仍缺保母，顯見這是很急迫的問題，根據2013年數據，30歲至34歲有3歲以下小孩的女性就業率為58.73%，但到2023年中已提升到72.11%，顯示雙薪家庭快速增加、女性即便生育也不會離開職場。

覃玉蓉說，托育需求正增加，但保母卻出現人力荒，這是緊迫的問題，呼籲政府應提高獎助金，讓好的保母留下，且吸引更多人願意加入保母產業。

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