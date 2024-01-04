　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男公園隨機捅人30刀　行兇後馬上跳樓身亡

▲▼陸男公園隨機捅人30刀　行兇後馬上跳樓身亡。（圖／翻攝上游新聞）

▲女子重傷倒地，丈夫趕到現場。（圖／翻攝上游新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省惠州市一名女子上月帶著2歲的孩子到公園散步，突然被一名陌生男子持剪刀狂捅30多刀，重傷被送往醫院搶救。警方獲報後馬上展開緝兇，但卻發現陌生男子在行兇之後，已經立即跳樓身亡。

根據《上游新聞》報導，女子的丈夫表示，去年12月15日中午，他在距離公園200多公尺的地方擺攤，妻子帶著2歲的孩子在附近的公園散步，大概12時53分時，他突然接到妻子打來的電話，說被人捅傷了。

女子的丈夫提到，他趕到現場時，妻子躺在血泊中，渾身都是傷口，「那是一個完全陌生的男人，據我妻子講述，男人把她捅到完全動不了了才離開，下午1點50分左右，那個男人跑到附近一個樓盤裡跳樓自殺。」

女子的丈夫說，「這個男子是個正常人，他在這邊有工作記錄，有居住記錄，但是事發前是沒有工作的狀態。」

女子的丈夫指出，妻子隨後被送往醫院搶救，醫院還發出了病重、病危通知書。入院紀錄顯示，患者在公園散步時，被路人持剪刀刺傷，頭頸部、左耳廓、口腔額面部、右肘外側、左前臂內側、左手掌部、左前胸壁、腹壁、背部、雙側大腿見多發性銳器傷，傷口見活動性出血，神智嗜睡，不能配合言語。

女子的丈夫說，目前派出所已經為妻子做了傷事鑑定，結果尚未出來，「受傷是在公園範圍內，但是他們不負責。行兇男子的父母已經來到當地了，但是我們還沒有見到面。已經半個多月了，我們一直在自付醫藥費，已經花了2萬多了，到現在，我們沒有得到任何說法。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
日航爆炸「愛貓沒救出」　飼主自責大哭：很抱歉讓你獨自死去
天母富夫妻淋熱水逼吃屎！虐打印傭　丟100萬換撤告
快訊／日圓「0.21」字頭再現！
林采緹中空遛狗！　一彎腰「半球形狀」千人看光
人氣手搖開新店！　3大飲品1元喝
跨年泡十三坑溫泉　30人上吐下瀉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王思聰海南高調慶生　逾30正妹同行「祝大家健康賺大錢」

廣東男高處狂灑人民幣　鄰居陽台街道上「紅通通」一片

陸男公園隨機捅人30刀　行兇後馬上跳樓身亡

港媒：陸多名戰狼外交官被調或失去蹤影

大陸發改委向民企信心喊話　強調習近平晉江經驗

陸貪官敲詐情婦「超5000萬」！狗血劇情神展開　獲刑14年半

陸財長：今年要落實「過緊日子」　不該花的錢一分都不亂花

公司獎勵銷售團隊16輛BMW！　負責人樂喊：讓他們有自信跑業務

男乘客大鬧全機300人延誤改簽　目擊者怒：買2張頭等艙想坐3人

陸中產階級人口超4億　月收入1.3萬元上下...較低收入者佔多數

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

日本 #羽田機場 日航整架飛機起火燃燒！

下班沒回家…另一半聽手機鈴聲找人！驚見兩裝潢工躺掀床內死亡

日本2天479↑起餘震！　衛星對照前後畫面曝...

王思聰海南高調慶生　逾30正妹同行「祝大家健康賺大錢」

廣東男高處狂灑人民幣　鄰居陽台街道上「紅通通」一片

陸男公園隨機捅人30刀　行兇後馬上跳樓身亡

港媒：陸多名戰狼外交官被調或失去蹤影

大陸發改委向民企信心喊話　強調習近平晉江經驗

陸貪官敲詐情婦「超5000萬」！狗血劇情神展開　獲刑14年半

陸財長：今年要落實「過緊日子」　不該花的錢一分都不亂花

公司獎勵銷售團隊16輛BMW！　負責人樂喊：讓他們有自信跑業務

男乘客大鬧全機300人延誤改簽　目擊者怒：買2張頭等艙想坐3人

陸中產階級人口超4億　月收入1.3萬元上下...較低收入者佔多數

李在明遇刺幸運生還！執刀醫師曝光「手術過程」：恢復狀態良好

爆鄭文燦酒店「2女侍陪聊片」！凌濤諷恐是中共介選　要綠營速查

出國過年！玩香港1.3萬、首爾2萬有找　直飛富國島免簽證

2024台北電玩展商務展區圖公開　吸17國破百業者參與

美紐澤西州伊斯蘭教長遭槍殺死亡！一早倒臥清真寺外　嫌犯仍在逃

薛瑞元反告李德維誣告　行政院支持：捍衛前線同仁清譽

王思聰海南高調慶生　逾30正妹同行「祝大家健康賺大錢」

廣東男高處狂灑人民幣　鄰居陽台街道上「紅通通」一片

男開車被GPS導航到「黑幫交火現場」 　車子被連射16槍慘成蜂窩

跳槽到外商「薪水高、工時短」他見1幕愣：我好渺小！過來人秒懂

大陸熱門新聞

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

澳洲海歸失業6年…當外送員第6天遭保安捅死

釣客魚竿觸高壓電「炸成火球」　全身冒煙倒地

女護理師地址寫錯！嗆外送員就是社會底層

中國科技部：不可用AI直接生成申報資料

中國官方出手！開鍘5000名抖音直播主　多人遭永久停權

結婚彩帶變火柱！新娘「臉上狂冒煙」險毀容

陸男公園隨機捅人30刀　行兇後跳樓身亡

公司為裁員搬到秦嶺！員工一離職就回市區

逛夜市被宰！正妹大戰闆娘影片網歪樓：挺美眉

陸網軍介選羅致政性愛片？　國台辦回應

買2張頭等艙想坐3人　乘客大鬧航班延誤

返鄉突精蟲衝腦！他打電話叫小姐「開門竟是老婆」

Techinsights：鴻蒙將成為中國第二大手機作業系統

更多熱門

相關新聞

菜刀狠砍2女險斷指！他恐再犯案遭收押

菜刀狠砍2女險斷指！他恐再犯案遭收押

彰化員林公園日前發生一起隨機砍人事件，張姓男子持菜刀砍傷2名外縣市女遊客後再自殘，頸部受有多處刀傷，在警方戒護下送醫，進加護病房緊急縫合救治，經過12天住院治療病況好轉，昨(25)日被移送彰化地檢署，檢方偵訊後，認涉殺人未遂、傷害等罪嫌，恐有逃亡、反覆實施之虞，為了保障民眾出入安全及生活安寧，向法院聲請羈押獲准。

彰化男刀砍2女險斷指！犯案動機仍不明

彰化男刀砍2女險斷指！犯案動機仍不明

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

快訊／彰化三民公園隨機砍人！男砍3女後自殘

快訊／彰化三民公園隨機砍人！男砍3女後自殘

新店男隨機砍人　今依殺人未遂罪聲押獲准

新店男隨機砍人　今依殺人未遂罪聲押獲准

關鍵字：

隨機砍人

讀者迴響

熱門新聞

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

台中妹遭強闖租屋處性侵！鄰居一聽關電視裝死

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

即／日秋葉原電車4人遭刺傷　女嫌犯被壓制

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面