陸男公園隨機捅人30刀　行兇後馬上跳樓身亡

▲女子重傷倒地，丈夫趕到現場。（圖／翻攝上游新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省惠州市一名女子上月帶著2歲的孩子到公園散步，突然被一名陌生男子持剪刀狂捅30多刀，重傷被送往醫院搶救。警方獲報後馬上展開緝兇，但卻發現陌生男子在行兇之後，已經立即跳樓身亡。

根據《上游新聞》報導，女子的丈夫表示，去年12月15日中午，他在距離公園200多公尺的地方擺攤，妻子帶著2歲的孩子在附近的公園散步，大概12時53分時，他突然接到妻子打來的電話，說被人捅傷了。

女子的丈夫提到，他趕到現場時，妻子躺在血泊中，渾身都是傷口，「那是一個完全陌生的男人，據我妻子講述，男人把她捅到完全動不了了才離開，下午1點50分左右，那個男人跑到附近一個樓盤裡跳樓自殺。」

女子的丈夫說，「這個男子是個正常人，他在這邊有工作記錄，有居住記錄，但是事發前是沒有工作的狀態。」

女子的丈夫指出，妻子隨後被送往醫院搶救，醫院還發出了病重、病危通知書。入院紀錄顯示，患者在公園散步時，被路人持剪刀刺傷，頭頸部、左耳廓、口腔額面部、右肘外側、左前臂內側、左手掌部、左前胸壁、腹壁、背部、雙側大腿見多發性銳器傷，傷口見活動性出血，神智嗜睡，不能配合言語。

女子的丈夫說，目前派出所已經為妻子做了傷事鑑定，結果尚未出來，「受傷是在公園範圍內，但是他們不負責。行兇男子的父母已經來到當地了，但是我們還沒有見到面。已經半個多月了，我們一直在自付醫藥費，已經花了2萬多了，到現在，我們沒有得到任何說法。」

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