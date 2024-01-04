「獲利心法」家教索鐘點費3165萬　LINE對話「離譜算法」吞敗

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名李姓女子自稱擔任郭姓男子的家教老師，被郭男拖欠1萬多小時的鐘點費共3165萬餘元，提告要求郭男全額付清，郭男喊冤指李女傳授投資外匯的「獲利心法」，其實是騙人的把戲，他早已撤銷跟李女的契約並停課，絕沒累積這麼多時數，台北地院審結，揪出李女留言相隔僅25天，竟暴增上課時數逾9000小時，根本天方夜譚，判郭男免賠，可上訴。

判決指出，郭男2021年底認識李女，聽信李女拜師學得投資外匯的「獲利心法」，前年（2022年）3月拿20萬元給李女嘗試代操，果真獲利4萬元，且李女願收費傳授心法，郭男同年6月付5萬元簽約金外加按月給薪1萬2000元，聘李女為家教老師，每月為他基礎授課6小時，並兼任建立投資數據視覺化與資料庫的顧問，為期至今年（2024年）8月。

但郭男依照李女所傳心法進場練手，卻得不到加持，驚覺實戰能否獲利全靠機率，所謂必勝公式竟比不上運氣，去年（2023年）4月底傳訊息向李女終止契約，同時以書面向李女表明撤銷契約，代表雙方的約定自始無效。

李女隨即於去年5月提告，主張雙方約定授課超過基礎時數後，每增加1小時收3000元鐘點費，她定期和郭男核對累積的超時授課時數，至去年4月初為止，郭男共欠她1萬0552小時鐘點費合計3165萬6000元，經她屢次追討都置之不理，因此要求郭男全額付清，並依年利率5%加計利息。

郭男驚嚇喊冤，強調從沒拖欠李女酬勞，雙方約定一律實體授課，且為保障李女人身自由，還得選在「安全場所」碰面上課，何況1萬0552小時課程若24小時不眠不休，需440天才能上完，但他跟李女簽約不到1年就解約、另尋高人指點，李女哪可能累積這麼多的超時授課時數。

法官查明李女和郭男互傳訊息時，雖曾提到累積授課時數若干，但2人都沒針對時數重複確認，反而多半討論數位相機等共同嗜好，法官更揪出李女去年3月9日在雙方LINE對話設定公告「3/9累積時數969.5hr」，次月（4月）3日所設定公告累積時數竟為1萬0552小時，暴增9582.5小時折合日數為399天，不可能在短短25天辦到。

至於李女指稱2022年11月跟郭男結算累積時數34小時等語，法官細讀對話前言後語，識破當時雙方交談脈絡為郭男在2022年11月可上課34小時，扣除已授課11小時、剩餘23小時，並非意指郭男積欠這34小時鐘點費，加上李女始終無法舉證如何在不到365天的時間裡，完成超時授課累積達440天的壯舉，據此判郭男免賠，可上訴。