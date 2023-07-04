按摩界Metoo！《四樓的天堂》顧問認「想吃豆腐」　噁搓女客恥骨

▲影帝黃秋生在《四樓的天堂》中飾演推拿師，但戲劇顧問卻藉由療程猥褻女顧客。（圖／公視提供）



記者蔡怡萍／台北報導

台劇《四樓的天堂》敘述推拿師故事，找來黃秋生、謝盈萱擔任主演，並聘請推拿師汪世展擔任顧問，而汪卻遭前妻黃琬婷公開爆料，控訴他過去曾多次趁推拿性騷擾女客，卻還藉著戲劇人氣繼續宣傳事業。經過司法調查後，台北地院近日判決出爐，汪世展被依妨害性自主判處有期徒刑10月。

《四樓的天堂》不僅在去（2022）年的金鐘獎提名5項入圍，女主角謝盈萱更奪得女主角獎，但為戲劇擔任顧問的推拿師汪世展，其前妻黃琬婷在同年1月底發文爆料指出，2013年汪世展曾向她坦承，在推拿工作室跟來打工的未成年少女發生不當身體接觸和性關係。當時她正在孕期，一開始相信丈夫說「是因為互有好感而發生性行為」，自責因懷孕無法滿足對方，加上少女家人不想把事情鬧大，最後沒有提起告訴，事情被低調處理。

沒想到，黃琬婷在2017年離婚之後，開始陸續收到不同女性朋友私訊，有人是被觸摸到私密處，有人感覺到胸部被觸碰，也有人多次感覺被偷看內褲和不當觸摸。她雖試著蒐證，但過程中才發現這有多艱難，因此後來只有口頭警告汪世展，並提供對方心理諮商資訊，之後便未積極督促。

不過，黃琬婷後來得知汪世展被聘為《四樓的天堂》推拿顧問，又發現對方拿相關劇照為工作室宣傳，自覺噤聲可能反而導致更多女性受害，因此決定發聲，阻止對方繼續藉劇集的人氣賺取大眾信任，連帶影響觀眾對節目的觀感。

▲《四樓的天堂》推拿顧問汪世展被前妻爆料性騷擾客人，發出道歉聲明。（圖／翻攝自臉書／汪世展）



而有被害人在看見爆料文後，因得不到汪世展的道歉，決定對其提告；這名被害女子同樣從事按摩工作，經過友人推薦技術精良的汪世展，2017年2月與汪相約「療程交換」，互相為對方按摩，過程中汪卻逕自將手伸進她內褲中，按摩體毛、恥骨部位，還搓揉她胸部數十秒，她感到非常不舒服、但仍不斷說服自己應該相信汪的專業。

汪世展向法官坦承，按摩過程中基於吃豆腐的心態、的確趁機摸這名女子，因為當時剛離婚狀況不好，承認內心有點偏差。

法官認為，汪世展已違反對方意願，以按摩師身分利用醫療業務療程趁對方不及反應下手猥褻，汪又擔任戲劇顧問、遭前妻爆料犯行後，可能因此使大眾對按摩業產生疑慮與不信任，應與非難，依對受照護之人利用機會猥褻罪，處有期徒刑10月，仍可上訴。