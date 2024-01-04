林靖恩「跨年砸飯店」今晨37字發聲！　沉默4天打啞謎

記者葉國吏／綜合報導

曾跟音樂人李坤城交往鬧出「爺孫戀」的林靖恩，因在跨年夜砸毀飯店電視被趕出，最後在ATM過夜。林靖恩沉默4天後在臉書寫下37字，但內容讓人摸不著頭緒。

據了解，林靖恩在23日入住台中高檔汽車旅館後一連住了4天，住宿以及休息的錢大概一萬多元，但因疑似用酒瓶砸毀房內石板桌，雙圓形石板桌有近四分之一碎裂在地上，桌上擺放酒瓶、香菸、餐點等，林靖恩花了一萬元賠償飯店業者，但短短四天就花了2萬多元。

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▲林靖恩跨年夜想近商務旅館休息遭拒絕，索性蹲在附近的ATM 。（圖／民眾提供）

沒想到，林靖恩離開汽車旅館後，又到西屯區另一家商務旅館入住，入住期間，房務人員聽到房內傳出巨響，結果發現林靖恩竟砸毀飯店剛新買的電視，刷卡賠了一萬多元，跨年夜欲入住隔壁旅館3小時休息。但隔壁旅館聽聞林靖恩砸電視的荒唐行為，拒絕林入住，林索性蹲在附近的ATM，直到有民眾要到ATM旁領錢，林靖恩才跑開。

▲林靖恩臉書發文。（圖／翻攝林靖恩臉書）

對此林靖恩一直沒有回應，直到4日凌晨在臉書寫下37字「追蹤你很丟臉 我害怕讓朋友知道 N年快樂 咖啡 美酒 花月 拉面 該昏 我們讓你忘記 頂級的」。但內容究竟有何含意，可能只有她本人知曉。