iPhone 15 Pro爆「背膠剝離」！　像貼紙快掉下來

▲用戶反映iPhone 15 Pro背膠出現剝離的情況。（圖／翻攝reddit，下同）



記者張靖榕／綜合外電報導

最近美國多名消費者發現新買沒多久的iPhone 15 Pro出現嚴重瑕疵，才拿幾天就出現「背膠脫落」的情況，起初是一名網友在網路上分享，但很快就有不少人留言反映自己也遇到同樣情況。

美國知名論壇reddit上的用戶「mr_rakue」在跨年夜當天發文，表示自己注意到新拿的iPhone 15 Pro竟然出現背部有黏合劑脫落的情況，他說不確定是否和手機殼有關，「我甚至很驚訝手機背面會出現這種黏合劑，感覺就像它整個背部都是快要剝落的貼紙」，「你們有任何人發生同樣情況嗎？」

底下馬上就有網友留言，自己的iPhone 15 Pro才開箱使用2天就出現同樣情況，拿回去蘋果給店員看，對方說用於黏合手機背板的黏合劑沒有正確黏合，而且從邊緣流出，才會出現剝落情況，最後對方直接換一台新的iPhone 15 Pro給他。

黏合劑的脫落也引起部分用戶對這款新機宣傳的IP68防塵防水功能的質疑，不過也有人認為可能是假貨才會出現這種情況，或是維修過、整新機，也有可能是玻璃背板安裝疏忽，但「mr_rakue」否認了最後一點。

另一名reddit用戶「TheManchot」表示，若有人遇到和他一樣的情況，不要把黏合劑剝掉，因為那是黏合鈦合金和玻璃的黏著劑，若剝掉很可能影響IP68防塵防水功能，他本身遇到非常小一部分的黏合劑脫落，用的是非常尖銳、非常薄的刀片，沿著背板接合處劃下外露的黏合劑，但要小心不要垂直下刀，否則可能劃傷手機，「這種東西從工廠出來太糟糕」。

外媒指出做工精良的iPhone有時也會在製造過程中出現問題，背膠玻璃就是其中一例，但蘋果官方對此尚未發布聲明或回應，因此外媒建議若有用戶遇到同樣情況，應盡快前往蘋果門市或相關據點反映。