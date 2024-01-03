　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新加坡貓派福音！　國宅養毛孩「禁貓不禁狗」法令將廢止

▲▼ 路上發現小貓怎麼辦?救援前請三思!。（圖／翻攝新北市動保處，下同）

▲貓派福音！新加坡國宅將廢止34年禁貓令。（示意圖／資料照）

文／中央社

新加坡政府蓋的公寓（組屋）禁止養貓，以守法自豪的星國公民桑妮卻偷偷在家養了愛貓「月餅」3年，幸好新加坡計劃今年廢止這條34年的法令，屆時桑妮就不用擔心被罰錢和月餅的處境。

路透社報導，絕大多數新加坡人住在組屋裡，但在家違規養貓，可處4000新加坡元（約新台幣9萬3360元）的罰款，貓咪也可能被逐出家門。

現年30歲、從事行銷工作的桑妮（Sunny）擔心貓被帶走而不願公開姓氏。她說：「貓比狗安靜多了，如果可以養狗，我不懂為什麼貓不行。」

新加坡這項禁貓令只適用於建屋發展局（HDB）發展的組屋內，但360萬新加坡人當中，8成都住在這種公寓大樓。

無數愛貓族私下早就在養貓，當局也很少執行規定，不過禁令還是讓貓奴們難做事，因為嚴格來說組屋裡不應有貓，像月餅這樣的寵物沒有資格保寵物險。

提倡廢除禁令的新加坡國會議員黃國光（Louis Ng）說，這項規定有時會變成鄰居吵架的把柄，「貓咪很多時候會捲入左鄰右舍的紛爭，鄰居會說『喔你有養貓，我要去檢舉』」。

新加坡的建屋發展局計畫始於1960年，符合資格的公民可以低於市場的價格購買政府興建的組屋，每戶皆為99年的租賃權，這讓新加坡住宅自有率在全球名列前茅，但居民得遵守許多限制和規定。

在1989年國會修訂住宅法令前，組屋曾經可以養貓。建屋發展局網站上列舉的禁貓理由為，貓咪「在組屋內難以控制…牠們會掉毛、在公共區域大小便和叫春，可能造成鄰居不便」。

目前還不清楚是什麼讓新加坡政府改變心意，但轉捩點似乎是2022年一份正式調查，其結果顯示，10名受訪者中有9人同意貓咪適合當寵物，包括養在組屋內。

新加坡當局正在諮詢民眾對「擬議貓隻管理框架」的意見，預計2024年內會實施這項框架。

新加坡對養狗並無類似禁令，但每戶只限養一隻寵物狗，而且還限品種和體型，例如可以養迷你貴賓犬，不能養黃金獵犬等。

市場調查研究公司「歐睿國際」（Euromonitor International）在一份貓飼料公司展望報告中估計，目前新加坡約有9萬4000隻貓和11萬3000隻狗。歐睿國際預測，新加坡養貓人數將大幅增加。

 
ET快訊
別洗生肉！病菌狂噴害腹瀉 　醫「1招去血水」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新加坡貓派福音！　國宅養毛孩「禁貓不禁狗」法令將廢止

哈瑪斯副領導人遇襲身亡　以色列加強轟炸加薩

伊朗追悼活動「連環爆炸」73死170傷　官媒稱恐怖攻擊

快訊／東京JR秋葉原電車「隨機刺殺」4人受傷　女嫌犯被壓制

日航379人全員奇蹟脫困！38年前空難血淚教訓　換來救命關鍵

79歲老翁遇強震「剛報平安就被活埋」　受困倒塌房屋2天兒女落淚

羽田機場擦撞起火　官方公布4分鐘通話：塔台未允許海保機進跑道

日航證實開始支付賠償金！　空服員「用擴音器」奮力疏散367乘客

澳6旬婦喪夫！她想「死後取精」再拚一胎　法院判准了

遭職軍丈夫逼拍A片！韓國人妻不忍「留遺書輕生」　老父盼嚴懲女婿

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

調味罐「卡粉」太難倒　教你1妙招輕鬆取用！

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

新加坡貓派福音！　國宅養毛孩「禁貓不禁狗」法令將廢止

哈瑪斯副領導人遇襲身亡　以色列加強轟炸加薩

伊朗追悼活動「連環爆炸」73死170傷　官媒稱恐怖攻擊

快訊／東京JR秋葉原電車「隨機刺殺」4人受傷　女嫌犯被壓制

日航379人全員奇蹟脫困！38年前空難血淚教訓　換來救命關鍵

79歲老翁遇強震「剛報平安就被活埋」　受困倒塌房屋2天兒女落淚

羽田機場擦撞起火　官方公布4分鐘通話：塔台未允許海保機進跑道

日航證實開始支付賠償金！　空服員「用擴音器」奮力疏散367乘客

澳6旬婦喪夫！她想「死後取精」再拚一胎　法院判准了

遭職軍丈夫逼拍A片！韓國人妻不忍「留遺書輕生」　老父盼嚴懲女婿

「台南四百」提袋超吸睛　金世正都愛不釋手

SVT珉奎親揭弄丟護照事件真相！「被成員帶上飛機」他無奈：很好笑

10萬存2個月滾息1100元　王道銀優利活儲年息6.66%

1月新番／「葬送的芙莉蓮、藥師少女」強檔續播　魔物美食番溫暖冬天

萌妹緊抱鴨寶大口吸氣　陶醉到「翻白眼」笑翻媽

國際熱門新聞

即／日本北九州市商店街「大規模起火」！

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

日本強震「報應來了？」主播下場慘

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

即／羽田塔台「未准許」海保機進跑道！

即／日秋葉原電車4人遭刺傷　女嫌犯被壓制

即／NHK：海保機長聽錯指令！

日航客機「90秒全員逃出」創下奇蹟

日航完美疏散　專家：38年前520死空難換來的

2女兒遭地震活埋逐漸冰冷　70歲父泣：很痛對吧

機師女兒曝「父親3告誡」　12萬人朝聖讚爆

羽田機場2機相撞！5罹難者身分曝光

更多熱門

相關新聞

樓下大肥貓被擄走！留下感動字條

樓下大肥貓被擄走！留下感動字條

世界上還是有好心人的！中國大陸一名網友在微博發文，表示常常出現在家裡樓下的一隻大肥貓「加油站」失蹤了，突然不見蹤影讓他很擔心。不過經過仔細搜尋，他在附近地方找到一張字條，仔細看才知道加油站已被人領養，現在到新家幸福去了。這則消息讓許多網友很感動，也看到人間良善的一面，

橘貓生氣氣！媽媽雙手捧牠安撫

橘貓生氣氣！媽媽雙手捧牠安撫

養到貓界浩克？鐵籠直接「撐開破大洞」

養到貓界浩克？鐵籠直接「撐開破大洞」

高薪人才外流　台灣稅制失競爭力

高薪人才外流　台灣稅制失競爭力

倒數煙火突爆炸！「火光炸裂狂噴」1死1傷

倒數煙火突爆炸！「火光炸裂狂噴」1死1傷

關鍵字：

新加坡國宅貓咪東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！激動遭軍方軟禁

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

即／日本北九州市商店街「大規模起火」！

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

日本強震「報應來了？」主播下場慘

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

更多

最夯影音

更多
美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面