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倒數煙火突爆炸！「火光炸裂狂噴」致1死1傷　閃爆瞬間曝

▲▼馬來西亞一家飯店在安裝倒數煙火時突然發生爆炸，釀成1死1傷。（圖／翻攝自X）

▲馬來西亞一家飯店在安裝倒數煙火時突然發生爆炸，釀成1死1傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

跨年煙火是不少人最期待的節目，但馬來西亞一家飯店在歡慶跨年時，竟意外發生了煙火爆炸事故，造成2名員工1死1傷。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於著名景點波德申海灘（Port Dickson）的大紅花度假村（Lexis Hibiscus）。事發當時，飯店派出2名擁有爆竹煙火執照的員工，到停車場天台安裝煙火設備，並準備在倒數時燃放煙火。

豈料，2名員工在安裝設備期間，因技術問題導致煙火設備失控燃放爆炸。從現場畫面可見，飯店在發生爆炸時，煙花裝置突然無預警炸開，朝四周瘋狂噴射，導致天台燃起熊熊火光，濃濃的白色煙霧也迅速籠罩整個平台，嚇得眾人尖叫狂逃。

直到煙火冷卻、煙霧逐漸散去後，人們折返到現場，使用滅火器控制火勢，這時大家才發現剛剛閃躲不及的一名員工倒在了煙火裝置旁。隨後趕來的醫護人員也證實，死者當場不治身亡，另一名僥倖存活的傷者則被送往當地醫院搶救治療。

報導稱，飯店在爆炸發生後，依然如期舉行了煙火倒數活動，只不過將原本的大型煙火秀改以小型煙火表演取代。事後，飯店發布聲明證實，這起意外是安裝煙火的過程出現了技術失誤所致，而飯店也向死者的家屬致哀。警方目前將此案列為猝死案處理，並呼籲民眾勿渲染案情，以免妨礙警方調查。

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