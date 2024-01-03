快訊／東京JR秋葉原電車「隨機刺殺」4人受傷　女嫌犯被壓制

▲女子在JR秋葉原電車上隨機刺傷4人。（圖／翻攝X）
記者鄒鎮宇／綜合報導
東京山手線秋葉原站一輛列車3日晚間發生刺殺攻擊事件，一名女子持刀在電車上對乘客攻擊，導致4人受傷送醫。警方到場後，立刻將女嫌犯壓制並帶回拘留，詳細案情仍待釐清。
據《NHK》報導，有民眾3日晚間10時許在電車上發現女子持刀傷人，立刻打電話通報「有一名女性正在搖晃著刀」。警方獲報到場立刻壓制女子，並將4名傷患送醫。
【速報】秋葉原駅停車の電車内で４人刺されたか— まめ????ただのゆるふわ (@chuzaiina) January 3, 2024
刃物所持の人物を確保 警視庁
＞犯人女だったし、、、ホストか何かなのかな？？ との声
きょう午後11時前、東京・千代田区のJR秋葉原駅で人が刃物で刺されたという情報。詳細はまだ不明。通り魔系なら怖すぎるよ...pic.twitter.com/jvQVAPMmJe
貞子が犯人？— ローレンス (@RlguSRrKdHSsMOZ) January 3, 2024
【NHKニュース速報】
秋葉原駅停車の電車内で４人刺されたか 刃物所持の人物を確保 警視庁(23:42) pic.twitter.com/8xeV7oyd4M
【速報】JR秋葉原駅で通り魔事件発生 数人が刺される— 滝沢ガレソ???? (@takigare3) January 3, 2024
・3日23時ごろ、JR秋葉原駅に停車中の電車内で女が包丁を振り回す事件発生
・けが人は5人程度とみられ、うち男性2人は背中や胸を刺されたが、命に別条はない模様
・刺した女は確保済み pic.twitter.com/61NkhSxGDF
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