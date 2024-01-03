民航局、氣候署攜手減碳　盼爭取上架「國際碳權」供國籍航空購買

▲交通部民用航空局局長林國顯今日率領相關主管拜會環境部氣候署署長蔡玲儀。（圖／民航局）

記者李宜秦／台北報導

為進一步推動減碳工作，交通部民用航空局局長林國顯今日率領相關主管拜會環境部氣候署署長蔡玲儀，雙方將共同拓展我國碳權交易所上架CORSIA認可之國際碳權，並推動國內企業與研究單位爭取CORSIA認可之碳權。

民航局表示，自2016年起，依循國際民用航空組織(ICAO)「國際航空業碳抵換及減量計畫」(CORSIA)，建置我國CORSIA機制，完成國籍航空減碳法制化工作，確保我國符合國際民航公約的規範，與國際接軌。

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民航局指出，有鑑於疫後航空業持續復甦，國際航空減碳工作即將進一步執行碳抵換，林國顯前往氣候署拜會，除交換減碳工作經驗，也希望氣候署協助爭取CORSIA認可之國際碳權在我國碳權交易所上架，供國籍航空公司購買，讓航空業完成減碳目標，降低產業衝擊。

蔡玲儀表示，目前針對碳權交易所上架國際碳權的規範，已納入CORSIA合格排放額度的標準，未來可以促成航空公司在我國碳權交易所購買合格碳權。

會談中，雙方達成多項共識，基於 2050淨零是國際航空與國家一致的減碳目標，民航局與氣候署將繼續致力於國際運輸與國家境內的減碳事務；雙方也將持續推動CORSIA認可之國際碳權在我國碳權交易所上架。

雙方也會推動我國企業與研究單位申請CORSIA認可的碳權，並上架於我國碳權交易所，如此除增加我國與國際減碳合作交流，亦可將航空公司購買碳權的費用留在國內，繼續支持我國減碳工作。雙方也承諾未來繼續就國際接軌、碳權交易及碳盤查與查證等議題，持續深化交流及擴大合作。