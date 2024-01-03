　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民航局、氣候署攜手減碳　盼爭取上架「國際碳權」供國籍航空購買

▲▼交通部民用航空局局長林國顯今日率領相關主管拜會環境部氣候署署長蔡玲儀。（圖／民航局）

▲交通部民用航空局局長林國顯今日率領相關主管拜會環境部氣候署署長蔡玲儀。（圖／民航局）

記者李宜秦／台北報導

為進一步推動減碳工作，交通部民用航空局局長林國顯今日率領相關主管拜會環境部氣候署署長蔡玲儀，雙方將共同拓展我國碳權交易所上架CORSIA認可之國際碳權，並推動國內企業與研究單位爭取CORSIA認可之碳權。

民航局表示，自2016年起，依循國際民用航空組織(ICAO)「國際航空業碳抵換及減量計畫」(CORSIA)，建置我國CORSIA機制，完成國籍航空減碳法制化工作，確保我國符合國際民航公約的規範，與國際接軌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局指出，有鑑於疫後航空業持續復甦，國際航空減碳工作即將進一步執行碳抵換，林國顯前往氣候署拜會，除交換減碳工作經驗，也希望氣候署協助爭取CORSIA認可之國際碳權在我國碳權交易所上架，供國籍航空公司購買，讓航空業完成減碳目標，降低產業衝擊。

蔡玲儀表示，目前針對碳權交易所上架國際碳權的規範，已納入CORSIA合格排放額度的標準，未來可以促成航空公司在我國碳權交易所購買合格碳權。

會談中，雙方達成多項共識，基於 2050淨零是國際航空與國家一致的減碳目標，民航局與氣候署將繼續致力於國際運輸與國家境內的減碳事務；雙方也將持續推動CORSIA認可之國際碳權在我國碳權交易所上架。

雙方也會推動我國企業與研究單位申請CORSIA認可的碳權，並上架於我國碳權交易所，如此除增加我國與國際減碳合作交流，亦可將航空公司購買碳權的費用留在國內，繼續支持我國減碳工作。雙方也承諾未來繼續就國際接軌、碳權交易及碳盤查與查證等議題，持續深化交流及擴大合作。

ET快訊
首例！虛擬通貨平台被罰50萬
正妹遭惡狼闖租屋處性侵！
7.6強震嚇人！達人曝「日本旅遊」6點教學應變
亞聯客運翻車！調查出爐　司機「頻往左低頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

只是想換工作卻超卑微！移工遇司法通譯：終於有人聽懂我說話

民航局、氣候署攜手減碳　盼爭取上架「國際碳權」供國籍航空購買

日本7.6強震嚇人！近期赴日該注意甚麼？旅遊達人6點教學教應變

雞腿留最後吃「同事夾走咬一口」！OL變臉竟挨嗆：不吃還生氣？

市場「假有機」蔬果農藥爆表　農糧署：標示不實最高開罰60萬元

12星座2024年「財運排行」曝！射手薪資大增　第1名遇貴人發大財

1食物有雞蛋「蛋白質卻僅8%」！營養師：孩童吃多恐長不高

砍39刀面目全非！王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

習慣與不愛了只有一線之隔？12星座「3舉動」可能暗示想還給彼此自由

被郵務耽誤的保險公司！全國最佳壽險公司出爐　中華郵政奪3獎

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

調味罐「卡粉」太難倒　教你1妙招輕鬆取用！

只是想換工作卻超卑微！移工遇司法通譯：終於有人聽懂我說話

民航局、氣候署攜手減碳　盼爭取上架「國際碳權」供國籍航空購買

日本7.6強震嚇人！近期赴日該注意甚麼？旅遊達人6點教學教應變

雞腿留最後吃「同事夾走咬一口」！OL變臉竟挨嗆：不吃還生氣？

市場「假有機」蔬果農藥爆表　農糧署：標示不實最高開罰60萬元

12星座2024年「財運排行」曝！射手薪資大增　第1名遇貴人發大財

1食物有雞蛋「蛋白質卻僅8%」！營養師：孩童吃多恐長不高

砍39刀面目全非！王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

習慣與不愛了只有一線之隔？12星座「3舉動」可能暗示想還給彼此自由

被郵務耽誤的保險公司！全國最佳壽險公司出爐　中華郵政奪3獎

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」合照網敲碗：女團出道

快訊／台南新營區復興路鹽酥雞店傳火警　油炸鍋過熱起火

快訊／林書豪流鼻血仍砍23分、10籃板　國王東超客場笑擁3連勝

只是想換工作卻超卑微！移工遇司法通譯：終於有人聽懂我說話

台中男失控撞電桿「橫掃5機車」！車頭全毀驚悚畫面曝

趙少康《賀瓏夜夜秀》2.9萬人在線觀看「破紀錄」：還算好笑吧？

不爽被做這件事　徐謀俊向賴晏駒崩潰求饒

幣圈首家！鴻翰創意違反洗錢防制法　金管會祭出50萬元罰單

姜至奐「酒後性侵毀星途」近況曝光！老東家求償不成　緩刑期結束

歐陽靖「亂流不是最可怕」　曝空服員友人5告誡：別抵達就鬆懈了

日強震狂晃「地面變波浪」　整排消防車奔赴重災區！

生活熱門新聞

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

姊遭刺39刀！王欣儀17歲「忍痛認屍」

鋒面來了！今雨區擴大越晚越冷　連3天探10℃↓

379人日航窗外火海　「一堆人還坐等空姐指令」

注意安全！今年「逢9犯太歲」　年齡層一次看

姊當伴娘穿「低胸裸紗禮服」！妹氣炸：我才是新娘

獨／「嬌潤泉」洗面乳有假　正妹洗到爛臉

糗了！一群人認錯台北101　網笑翻

明晨冷氣團最強！北台灣低溫11度

「乾兄妹宣傳車」被放話開罰！小商人怒加碼

快訊／09:43花蓮縣豐濱鄉規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

一早上班「好幾人退LINE群組」！全場：寧不拿年終

女歌手「巨乳寫真4選1」辣暈一票鄉民　嬌喊幫挑封面

更多熱門

相關新聞

奇美參與台灣碳權交易所首批國際碳權交易

奇美參與台灣碳權交易所首批國際碳權交易

奇美實業繼2022年6月參與新加坡全球碳交易平台Climate Impact X (CIX)，成為首家在該平台完成碳權交易及抵換的台灣企業，12月 22日更參與台灣碳權交易所Taiwan Carbon Solution Exchange (TCX) 首批國際碳權交易，成為台灣少數同時具有參與國內外碳權市場經驗的企業，也象徵奇美響應國際碳中和趨勢的具體實踐。

碳有價時代來臨企業為何爭搶碳權？

碳有價時代來臨企業為何爭搶碳權？

全國首杯零碳精品咖啡　再現過往電光咖啡絕妙風華

全國首杯零碳精品咖啡　再現過往電光咖啡絕妙風華

薰衣草森林獲德國萊因TÜV碳中和認證　期成為綠色旅遊標竿

薰衣草森林獲德國萊因TÜV碳中和認證　期成為綠色旅遊標竿

士紙漲停被盯上公布6月虧損　類股沾碳權光環走揚

士紙漲停被盯上公布6月虧損　類股沾碳權光環走揚

關鍵字：

碳權

讀者迴響

熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！激動遭軍方軟禁

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

即／日本北九州市商店街「大規模起火」！

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

日本強震「報應來了？」主播下場慘

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

更多

最夯影音

更多
美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面