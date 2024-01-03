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麥當勞證實！麥克雞塊成分「磷酸鹽換天然澱粉」：讓成分更單純

▲▼麥當勞麥克雞塊免費客製化。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞麥克雞塊成分變了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蔡玟君／台北報導

麥當勞最經典的餐點之一「麥克雞塊」去年證實改版調整配方，也讓不少人發現口感變了，且打開麥當勞官網，也可發現有關麥克雞塊的改版細節。麥當勞也證實，依照麥當勞全球產品規範，以「天然澱粉」取代雞肉中做為保水成分的合法食品添加物「磷酸鹽」，讓美味更簡單。

台灣麥當勞指出，台灣人年平均可以吃掉超過3億片麥克雞塊，疊起來約有6000座101大樓之高，可見人氣。麥克雞塊於去年7月改版，麥當勞也證實，麥克鷄塊嚴選優質鷄肉， 以鷄胸和鷄腿黃金比例調配，並依照麥當勞全球產品規範，以「天然澱粉」取代雞肉中做為保水成分的合法食品添加物「磷酸鹽」，產品外觀、風味與口感均符合麥當勞的金牌品質標準，讓美味更簡單，同時也強調，磷酸鹽拿掉是希望簡化，讓餐點配方成分更單純。

▲▼麥當勞宣布喊漲。（示意圖／業者提供）

▲麥克雞塊成分從磷酸鹽變成天然澱粉，醫學專家表示肯定。（示意圖／業者提供）

對於業者將雞塊中的磷酸鹽換成天然澱粉，醫師也肯定。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，磷酸鹽為合法添加物，有保水、增加風味、抗氧化、抑菌等多重作用，通常被用來作為肉品的黏著劑，普遍存在市售食品中。

但顏宗海表示，雖然磷酸鹽是合法添加物，但也可能導致民眾會在不知不覺間吃到過多含高磷食物，「一般磷會從腎排出，但若是腎功能異常、洗腎患者攝取過多且無法排出體外，可能造成高血磷症，甚至引起骨頭病變、增加心血管疾病風險。」因此他對於麥當勞不用磷酸鹽，改用天然澱粉表示肯定。

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