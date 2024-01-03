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找工作過好年　雲嘉南分署連辦32場徵才近3400職缺

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在2024年1-2月，辦理實體與線上共計32場徵才活動，釋出近3400個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在2024年1-2月，辦理實體與線上共計32場徵才活動，釋出近3400個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助待業民眾及欲轉職民眾在農曆年覓得好工作，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在2024年1-2月，辦理實體與線上共計32場徵才活動，釋出近3400個工作機會，不乏科技業工程師、食品製造業生產幹部、醫療製造業技術員、批發零售業門市人員及計時人員等工作機會，歡迎民眾踴躍把握機會找好工作安心過好年！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，依據中央研究院經濟所公告預測顯示，2024年經濟成長率將為3.02％，在出口、投資及消費皆呈現熱絡，將迎來「雪融春暖」的好時光，同步提高轄區企業人才需求，雲嘉南分署為補實產業人力缺口，並協助待業民眾於農曆年前後找到工作，接續辦理32場徵才活動，邀集轄區企業釋出近3400個職缺，其中多家科技大廠紛紛祭出起薪40K以上，尋求製程工程師、機電控制元件銷售主管及市場行銷經理，鼓勵南、北漂工作的在地子弟，把握機會參加面試、回鄉就業。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在2024年1-2月，辦理實體與線上共計32場徵才活動，釋出近3400個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另配合年節將近並鼓勵民眾踴躍求職，台南、新營、嘉義等就業中心將於徵才現場辦理寫春聯、贈好禮的活動，永康就業中心則於1/22至1/26舉辦二手物品環保義賣活動，全數所得將捐贈給公益團體，歡迎民眾一起來求職、送愛心；劉邦棟鼓勵民眾踴躍參加現場徵才活動，不僅現場工作機會選擇性多，民眾也能跟廠商直接面試，加速成功錄取的機會。

劉邦棟還說，勞動部為促進中高齡及高齡人力資源運用特別建置「45⁺就業資源網」(https://45plus.wda.gov.tw)，不僅提供中高齡以上待業者找工作、找補助、找課程、職場充電文章、促進就業政策及資源等內容，同時也提供雇主壯世代就業相關退休人才資料庫，透過網頁瀏覽等一站式線上服務，實踐虛實整合服務、營造友善職場。

此外，為鼓勵婦女重返職場，勞動部自2023年9月起推出「婦女再就業計畫」，只要是離開職場滿180天以上的婦女，向公立就服機構、台灣就業通辦理求職登記，並報名參加計畫，經推介並穩定就業期滿90天，就可領取最高3萬元的獎勵金；雇主若提供有照顧家庭需求之婦女工時調整工作，最高也可領3.6萬元的「工時調整獎勵」，相關資訊可撥打0800-777-888洽詢。

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