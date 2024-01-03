阿嬤元旦「匯5千萬」給她　真相笑噴！超多人+1：長輩都在傳

▲原PO以為阿嬤點到詐騙連結。（圖／翻攝自Dcard）

記者鄺郁庭／綜合報導

家中長輩突然「匯來鉅款」，真相令人笑噴。一名女網友表示，元旦起床時，突然收到阿嬤的訊息，「剛剛匯了一點錢給大家！不多啦…只有五千萬」，讓原PO嚇一跳，擔心阿嬤點到詐騙連結，可再往下一看瞬間笑了，「原來真的有五千萬」。訊息曝光後，底下紛紛笑呼，「我阿嬤也有傳給我欸」、「阿嬤好可愛」。

一位女網友在Dcard發文「阿嬤匯了五千萬給我…」，說她1日早上起床時，收到阿嬤的訊息，開頭寫著「剛剛匯了一點錢給大家！不多啦…只有五千萬」，這讓她嚇了一跳，「想說阿嬤是不是亂點詐騙連結」。

後來往下一看，才發現原來這五千萬是「千萬要快樂」、「千萬要健康」、「千萬要如意」、「千萬要平安」、「千萬要知足」，下面還寫「密碼是（2024.1.1）提錢快樂！」其實是一則祝福2024新年快樂的訊息。

▲不少人也收到類似的訊息。（圖／記者鄺郁庭攝）

看到內容後，有人笑呼阿嬤很可愛，更多網友則表示自己也有收到，「我阿公今天早上也傳了一樣的訊息給我，嚇死」、「我阿嬤也有傳給我欸！好好笑」、「我也是阿嬤傳給我，留言區的阿公阿嬤們是不是在同個群組」、「我媽也有傳，看來大家長輩都有傳這個。」

還有人分享，「我看到的版本是這個：『剛剛匯了一點錢給您！不多啦…只有五億：過去都是美好回憶、再來都是稱心如意、感受都是快樂滿意、收到都是萬事如意、一切都是我的心意』。」有網友則打趣，「如果是銀行戶頭五千萬，記得要去申報贈與稅」、「（阿嬤已被您封鎖）」、「阿嬤，但是我怎麼提都提不出來？」