黃國昌曾痛批！柯文哲今公開力挺李全教　時力：民眾黨連反黑金都各自表述？

▲「民眾黨主席柯文哲呼籲全國支持李全教」文宣。（圖／時代力量提供）

記者皮心瑀／台北報導

因議長及議員雙重賄選案遭判刑確定的前國民黨籍台南市議長李全教，這回以無黨籍身分投入台南市立委選戰，近日公開發送「民眾黨主席柯文哲呼籲全國支持李全教」的文宣，更直指這是「藍白合示範區」，但迄今未見民眾黨出面反駁，時代力量發言人林易瑩就質疑，李全教是黃國昌曾痛批「絕不支持」的黑金代表，如今柯文哲卻表態力挺，難道民眾黨連反黑金也是「一個李全教，各自表述？」

林易瑩指出，李全教文宣上是和柯文哲「十指緊握，共同比讚」的照片，但這並非二人首次同框，當時遭質疑時，柯文哲還以「受邀參加、客隨主便」來搪塞，如今李全教已公開發送柯全國力挺的文宣多日，民眾黨應該給個清楚交代，別想再模糊帶過。

林易瑩強調，李全教是台南人皆知的大黑金，雙重涉賄遭判刑確定卻自稱沒賄選，更讓長期強打反黑金形象的民眾黨不分區候選人黃國昌痛批李「活在平行時空」、「公然侮辱台灣社會的集體記憶」，並在去年11月加入民眾黨時強力重申「絕不可能支持李全教」，如今柯文哲卻公開力挺李全教，黃國昌應該出面說明，是否贊同民眾黨主席的判斷？

林易瑩提醒，台南政壇長期遭到藍綠黑金綁架，包括藍綠議長都曾涉賄被逮，台南學甲88槍擊案除了民進黨前中執委郭再欽涉案，李全教也遭黃國昌揭發涉案關係，並痛批「這種恬不知恥的喊冤，證明國民黨發言人拿已服完刑來搪塞台灣社會是笑話一場」，如今號稱白色力量新政治的民眾黨，卻也跑來和黑金攪和在一起，實在讓台南人感到無奈。

林易瑩呼籲民眾黨，無論是要反黑金，還是要改挺黑金李全教，就請全黨一致大聲說出來，不要黨主席一邊力挺，同黨不分區候選人卻一邊說自己反黑金，根本活在黨內平行時空，更是污辱選民智慧。時代力量也要號召所有關心司法正義，剷除黑金政治的台灣人民共同支持，真正全黨價值立場一樣，堅定反黑金的時代力量，才是唯一選擇。