黃偉哲介紹台南小黃公車　「摔死猴」站名引發網友熱議

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲在臉書中介紹台南小黃公車，他說台南幅員廣大，城鎮之間，甚至是同一區內公共設施的距離，對於有定期外出需求的長輩與學生族群來說，往往要付出較高的時間成本，上任後積極推動小黃公車路線，擴大服務範圍，讓有需要的原縣區民眾，都能享有平價優質的交通服務。

▲黃偉哲臉書介紹方便偏鄉民眾搭車的小黃公車路線，其中提到1個站點「摔死猴」，引起網友熱議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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黃偉哲說，例如左鎮區，目前已有3條小黃公車路線，只要一通電話，兩人以上，即可預約路線中的其中一個站點，像是「摔死猴」…，全台南市現在有31條小黃公車路線，範圍遍及20個行政區，市府也鼓勵在地居民投入公共運輸司機的行列，為增班擴線一起努力。目前小黃公車有兩種服務方式：一、固定班次路線，可在站牌招手乘車；二、需事前預約，詳情請到台南市政府交通局網站查詢。

因文中提到左鎮區有1處站牌「摔死猴」，其站名十分特殊，引來網友熱議。網友表示：「看來阿猴在台南應該不妙」、「市長，這個地名很多人會聯想是不是和山道猴子有關XD」、「 這地名也太壞了吧…」、「有在偷臭某人嗎？」

據地方里長指出，「摔死猴」是從日據時代就傳下來的地名，有其意義，惟因時代久遠，並不明確知道何會命名為「摔死猴」，地方人士也十分習慣此一地名，不會想要改名。地方民眾也說，大家都知道「摔死猴」是地名，也不覺得該名稱有何不妥，但確實地名的由來並不清楚。

台南市交通局公運處長吳俁之指出，市府在市區為方便民眾乘佳公車，有9人座小巴公車在行駛公車路線，目的是方便民眾使用公車作交通公具及解決公車司機不足的問題，但在偏鄉交通不便地區，市府則推出「小黃公車」，利用計程車為交通工具，例如「摔死猴」，市府也有設站，方便民眾搭乘，且比照公車票價，讓偏鄉民眾也能享用公車的便利性，深受偏鄉民眾歡迎。

據了解，台南左鎮「摔死猴」是舊部落地名，位在左鎮里，相傳係因當地環境地形險峻，加上是白堊地貌寸草不生，地形特殊不易攀行，就連動作敏捷靈活的猴子，也可能會滑落山谷摔死，因而有「摔死猴」由來之稱，惟該處多年前改名為「長興」部落，但地方仍慣稱「摔死猴」。