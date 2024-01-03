過年去日本石川家族旅遊　長輩搖頭「地震危險」！他被迫取消行程

▲能登半島7.6大地震造成多處道路斷裂。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，各地傳出多起活埋、路面塌陷、火災、海嘯等災情，一名網友表示，原本過年期間全家人要去石川縣旅遊，長輩看到地震新聞後，擔心會有意外堅決不去，他便提議改去京阪神，但長輩仍拒絕，最後只好取消行程。

原PO在Dcard發文，家人對日本印象不錯，於是安排過年期間到日本家族旅遊，剛好要去石川、小松、金澤那一帶，花了2個多月安排行程、調整，一切都安排妥當，結果卻發生大地震，長輩看到後搖頭堅決不去。

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原PO能理解長輩對地震的擔憂，於是提出改去京阪神旅遊，但長輩卻堅持不去，直呼「日本到哪都一樣，都是地震帶啦」，最後只好無奈取消行程，期待很久的日本行程泡湯了，「好奇有沒有人家裡也遇到一樣的情況？」

貼文一出，掀起網友討論，「台灣也不是一堆的地震帶，台灣地震也沒有比較少」、「長輩真的會怕東怕西最後全不去」、「我二月也要去，就可能旅平險買好一點」、「日本本來就很多大小地震，看影響程度而已，說實在去哪個國家都有危險」、「完完全全是我家，還以為是我發的，我們家這周五要去京阪，家中的長輩也是一樣狀況」。

不少網友表示，雖然有點擔心，但是行程照舊，「我這周五就要帶媽媽飛日本了，看到新聞她會有點緊張害怕，但還是要去」、「我是兩週後要去合掌村玩，半年前就規劃好了」、「前陣子也報名了二月的北陸團，要帶家人去玩，應該不用想太多，台灣也是有地震，一切都是運氣問題」。

還有住在金澤的台灣人分享現況，「住在金澤的me，老實說感覺沒有新聞報得那麼嚴重，能登半島可能真的母湯，我自己覺得日本人跟整體氛圍都很淡定，不過昨天的地震真的嚇尿，而且到今天餘震都很多」。