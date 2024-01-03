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嘉義縣表藝中心驚傳毒狗！5法鬥散步完1死1命危　家畜防治所調查中

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣表演藝術中心1日發生疑似毒狗事件！嘉義縣議員黃啟豪服務團隊副主任張文榮揭露，中心內的浪浪被發現口吐白沫全身抽搐癱軟在地，除此之外，也傳出有民眾到中心遛狗後，5隻法鬥1死1命危，嘉義縣家畜防治所已介入處理，將把犬隻的遺體送驗，查明中毒原因。

▲嘉義縣表演藝術中心驚傳毒狗事件。（圖／翻攝自張文榮臉書，下同）

▲嘉義縣表演藝術中心驚傳毒狗事件。（圖／翻攝自張文榮臉書，下同）

張文榮2日下午在個人臉書上PO文，1日嘉義縣表演藝術中心發生疑似毒狗的事件，中心內有2、3隻駐地的浪浪，三昧堂創意木偶團隊的小金老師2日下午發現，其中一隻黑狗大黑口吐白沫全身抽搐癱軟，但因適逢連假獸醫院都休息，無法緊急處置，小金老師只好趕緊拿牛奶給大黑喝，所幸大黑目前生命跡象穩定。

▲嘉義縣表演藝術中心驚傳毒狗事件。（圖／翻攝自張文榮臉書，下同）

張文榮表示，經過此事後，又有消息傳出，民眾元旦晚間到中心遛狗後立即毒發，5隻法鬥1死1命危，他察覺事態嚴重，立即聯繫相關單位到中心內搜尋線索。

張文榮指出，目前表演藝術中心主任表示，將發公告提醒民眾注意，並派員到園區內清查，也將調閱監視器尋找可疑人物。另外，嘉義縣家畜防治所所長已介入處理，將安排狗狗遺體送驗，以查明中毒原因。

張文榮呼籲民眾，暫時先別至表藝遛狗，遛狗時也要注意狗狗有沒有亂舔或亂吃現象，希望這件事趕快水落石出！

▲▼ 嘉義縣表演藝術中心1日發生疑似毒狗事件，疑似有人在園區內放置毒餌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲疑似有人在園區內放置毒餌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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