機師女兒曝「父親3告誡」2大事故發生時機　12萬人朝聖讚爆

記者鄒鎮宇／綜合報導
日本東京羽田機場2日傍晚發生嚴重事故，日航編號516的空中巴士A350客機與定翼機發生碰撞，造成定翼機上5名機組人員身亡、機長也因此重傷。對此，日本一名女網友分享機師父親時常給他的3大告誡，提醒網友該注意的時間點。
▲日本東京羽田機場2日發生飛機碰撞事故。（圖／路透）
推特（現為X）網友@Blackymarine於2日晚間發文表示，她作為一個機師的女兒，將分享爸爸從小就不斷告誡的3個重點，分別是「起飛和降落時保持清醒」、「起飛和降落時要穿上鞋子」、「不要穿高跟鞋乘坐飛機」。
她轉述爸爸的說法，飛機事故有20%會發生在起飛時，有50%發生在著陸期間，因此「能否讓自己快速奔跑逃離現場」，可能就是生死攸關的關鍵。此外，原PO也提醒，檢查緊急出口位置、繫上安全帶也是非常重要的事情。
該文PO出不到5小時，立刻累積破千萬觀看、12萬人按讚並有破萬人留言轉發，「這觀念將改變人生方向，謝謝您提供資訊」、「謝謝妳，我總是會穿高跟鞋，這次決定穿適合跑步的鞋子」、「我會記住的」、「很棒的父親，我也不會穿高跟鞋」、「謝謝您提供有用的訊息，我也會努力保護自己跟家人的」。
エアラインパイロットの娘として子供の頃から父に言われてきたこと再掲するね。— ぴ (@Blackymarine) January 2, 2024
・離着陸時は起きていろ
・離着陸時は靴を履いてろ
・絶対ヒールの靴で飛行機に乗るな
航空機事故の発生は離陸時2割、着陸時5割。そこは「走って逃げる」という自分の行動が生死を分ける可能性がある。
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