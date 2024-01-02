機師女兒曝「父親3告誡」2大事故發生時機　12萬人朝聖讚爆

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本東京羽田機場2日傍晚發生嚴重事故，日航編號516的空中巴士A350客機與定翼機發生碰撞，造成定翼機上5名機組人員身亡、機長也因此重傷。對此，日本一名女網友分享機師父親時常給他的3大告誡，提醒網友該注意的時間點。

▲日本東京羽田機場2日發生飛機碰撞事故。（圖／路透）



推特（現為X）網友@Blackymarine於2日晚間發文表示，她作為一個機師的女兒，將分享爸爸從小就不斷告誡的3個重點，分別是「起飛和降落時保持清醒」、「起飛和降落時要穿上鞋子」、「不要穿高跟鞋乘坐飛機」。

她轉述爸爸的說法，飛機事故有20%會發生在起飛時，有50%發生在著陸期間，因此「能否讓自己快速奔跑逃離現場」，可能就是生死攸關的關鍵。此外，原PO也提醒，檢查緊急出口位置、繫上安全帶也是非常重要的事情。

該文PO出不到5小時，立刻累積破千萬觀看、12萬人按讚並有破萬人留言轉發，「這觀念將改變人生方向，謝謝您提供資訊」、「謝謝妳，我總是會穿高跟鞋，這次決定穿適合跑步的鞋子」、「我會記住的」、「很棒的父親，我也不會穿高跟鞋」、「謝謝您提供有用的訊息，我也會努力保護自己跟家人的」。