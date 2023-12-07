未成年將家中金條「變現2522萬元」！還給朋友93萬　母氣炸提告

▲張姓少年將家中金條變現後，拿去買藍寶堅尼超跑。（示意圖／pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

武漢一人民法院近日公開一案件的審理結果，一名未成年張姓少年變賣家中31斤的金條，變現獲得565萬元（人民幣，下同，約台幣2522萬元），並將其中的21萬元（約台幣93.7萬元）分給幫忙變賣的呂姓友人。張姓少年的母親劉太太怒告呂姓少年。最終法院審理，呂姓少年應返還全額。

據《濟寧新聞網》報導，2022年10月，武漢的劉太太向法院起訴，要求被告呂姓少年返還不當得利。在此之前，劉太太發現家中的31斤金條被兒子偷偷變賣，取得了565萬的現金。

▲張姓少年將家中金條變現人民幣565萬元。（示意圖／pixabay）

報導指出，張姓少年將此筆錢拿去買了藍寶堅尼超跑、奢侈品，還給了幫忙變賣的朋友呂姓少年21萬元。劉太太報警後，將藍寶堅尼超跑拿去退掉，並要求呂姓少年返還全額，對方在返還5萬元（約台幣22.3萬元）後，剩餘16萬元（約台幣71.4萬元）拒不返還。

經法院審理認為，呂姓少年協助友人張姓少年變賣金條，獲得的21萬元的費用，雖是張姓少年自願給付，但這筆錢並不是透過合法勞動所獲得的報酬，損害了劉太太的利益，應予以返還。