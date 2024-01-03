「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：都坐下...379人全獲救

圖文／鏡週刊

東京羽田機場第二航廈昨（2）日發生大火！一架日本航空516班機，自札幌新千歲機場起飛後，在日本時間2日傍晚5點47分降落羽田機場跑道時，疑似與海上保安廳6人座飛機發生擦撞，5點50分現場引發熊熊大火，一名逃生的乘客在X上PO出事發當時的機上影片，並發文「以為要死了」。

▲一架日本航空在羽田機場與海上保安廳飛機發生擦撞，引起熊熊大火。（翻攝自X）

透過乘客影片可以看到飛機還在跑道上滑行，機窗外的機翼已經起火，場面相當驚恐，機上一片狼藉，所有乘客都慌張起身，一名女性空服員高聲吼叫：「大家都坐好！」機上367名乘客和12名空服員共379人緊急逃生，隨後現場傳出爆炸聲，並燃起熊熊大火。

根據《TBS》新聞指出，有政府相關人員指出，海上保安廳的飛機機型是「JA772A」，機上原本乘坐6名人員，兩架飛機是在羽田機場第二航廈34R的跑道上發生擦撞。

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