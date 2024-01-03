羅致政「深偽私密片」流出　陳學聖：為何賴清德立刻說是中國介入？

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委羅致政遭網路媒體揭露有不雅性愛片在色情網站上流傳，他第一時間就發出聲明指該片是「深偽」變造，並赴新北市調查站報案；民進黨總統候選人賴清德則表示，由這個事件可以看出，中國介選無所不用其極。對此，國民黨前立委陳學聖說，賴清德如此斬釘截鐵憑什麼？證據何在？有查證過嗎？

陳學聖說，面對深偽私密片被瘋傳，羅致政提告，這是循司法保護個人名聲的作法，雖然此案要在選前斷真偽，真的不容易，這是所有候選人參選過程面臨被潑髒水共同的無奈，可是為何此案才剛爆出，賴清德回答此問題時，就立刻斬釘截鐵說是「中國介入」？

陳學聖批評，民進黨知道今年選情不佳，總統選舉雖微幅領先，但隨時有被翻盤的可能性，所以又開始販賣「芒果干」，但真的有效嗎？如果真是如此，和羅致政同在板橋、但不同選區的某民進黨立委，竟在板橋市區高掛「選好丈夫」，這不是大喇喇在背刺羅致政多年前的往事，難道這也是中國的介入嗎？奉勸「賴清德們」，不要再那麽廉價、膝蓋式的反應，民怨都推給中國，有點承擔。

針對一個命名為「壹傳媒（前身為毅傳媒）」的網站刊登一篇「大立委成A片男主角？」相關文章，羅致政發布5點聲明指，第一，影片是深偽造假的；第二，境外網軍操作介選；第三，譴責這種為選舉造謠抹黑伎倆；第四，呼籲勿傳播，會有嚴重觸法的問題；第五，籲檢調單位主動儘速徹查，嚴懲不法。