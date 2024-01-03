氣前夫已讀不回Google留負評　談判再揍一頓！失婚女挨罰6萬

記者黃翊婷／台北報導

潘姓女子2022年6月間傳訊息詢問前夫阿偉（化名）寵物貓的健康狀況，卻因為沒有獲得回應，一氣之下在前夫公司的Google頁面留下負面評論，包含「飲料狂報公帳、離婚後再隨便PO出搞妹的床照」等等，雙方相約談判，她還徒手揍了前夫，結果反遭告上法院。台北地院法官審理後，依散布文字誹謗罪、恐嚇危害安全罪、傷害罪，判處潘女拘役60日，得易科罰金6萬元。

▲潘女不滿前夫不回覆訊息，竟在前夫公司的Google頁面留下負評，雙方相約談判還出手打人。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，潘女與阿偉曾是夫妻，後來因故離婚，2022年6月8日她傳訊息詢問阿偉寵物貓的健康狀況，但遲遲未獲得回應，竟揚言「我只是想知道貓的情況，如果不給我，沒關係，我直接在你公司地標上詢問，這樣你總會回答我了吧」。

潘女說完便真的上網搜尋阿偉公司的Google頁面，然後留下一篇負評，內容指控阿偉長期以拜訪客戶之名，帶前妻到處遊玩，車子加油、買飲料都報公帳，甚至使用言語、肢體暴力不當對待家人，還在離婚之後公開其他女子的床照。

潘女做完上述這些事情之後，還將評論截圖再傳給阿偉，嗆聲「要弄大家來弄，我爛命一條」。兩人在同年同月14日晚間相約協商，沒想到談到一半，潘女竟徒手毆打阿偉，導致阿偉左臉擦傷、左耳紅腫、頸部紅腫、雙手擦傷，雙方因此鬧上法院。

台北地院法官認為，潘女未以理智、理性、合法方式解決爭議，反而隨意散布誹謗阿偉的文字，甚至出言恐嚇、徒手打人，確實侵害到阿偉的權益，考量到她已經坦承犯行，但至今仍未與阿偉達成和解或賠償損害，因此依散布文字誹謗罪、恐嚇危害安全罪、傷害罪，各判處拘役30日，應執行拘役60日，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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