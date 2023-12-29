偷拍男友在家脫光光　女分手傳群組抱怨挨罰5萬

記者黃翊婷／台北報導

陳姓女子與男子A曾短暫交往，2021年10月間對方首次到住處拜訪，竟將衣物全部脫去，她便偷偷用手機拍了下來，結果兩人在同月底分手，她卻把當初偷拍的影像上傳至某社群軟體群組，結果反而害到自己，日前被台北地院法官依竊錄非公開活動罪、散布竊錄之非公開活動內容罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲陳女在交往期間不滿A男的行為舉止，竟偷拍對方裸體的畫面，並在分手後上傳群組。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A男與陳女曾短暫交往，2021年10月8日A男前往女方住處，進屋後就將全身衣物脫去，僅用一條短巾遮住下體，接著便躺臥在沙發上玩手機，沒想到整個過程都被女方偷偷拍下。

後來兩人在2021年10月底分手，陳女因為不滿A男的行為舉止，竟將偷拍影像上傳到某社群軟體群組，並向群組中的友人抱怨A男的不是，結果事情露餡，她也因此挨告。

陳女辯稱，當天是A男第一次來她家，哪知道對方一進門就脫光光，她為了自保才會偷偷拍下來，之所以沒有第一時間把人趕出去，是因為她覺得兩人會交往，對方日後應該會改掉壞習慣，最後兩人分手，她為了向友人證實、抱怨男方的行為，才會把偷拍影像上傳到群組。

台北地院法官認為，陳女竊錄A男非公開活動畫面，還上傳至共有6人的群組，確實會造成A男心理恐慌及不安全感，考量到陳女已坦承犯行，雖然有意洽談和解，但被A男拒絕，因此依竊錄非公開活動罪判處拘役30日，另依散布竊錄之非公開活動內容罪判處拘役30日，合併應執行拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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