　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷拍男友在家脫光光　女分手傳群組抱怨挨罰5萬

記者黃翊婷／台北報導

陳姓女子與男子A曾短暫交往，2021年10月間對方首次到住處拜訪，竟將衣物全部脫去，她便偷偷用手機拍了下來，結果兩人在同月底分手，她卻把當初偷拍的影像上傳至某社群軟體群組，結果反而害到自己，日前被台北地院法官依竊錄非公開活動罪、散布竊錄之非公開活動內容罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲▼手機。（圖／記者許力方攝）

▲陳女在交往期間不滿A男的行為舉止，竟偷拍對方裸體的畫面，並在分手後上傳群組。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A男與陳女曾短暫交往，2021年10月8日A男前往女方住處，進屋後就將全身衣物脫去，僅用一條短巾遮住下體，接著便躺臥在沙發上玩手機，沒想到整個過程都被女方偷偷拍下。

後來兩人在2021年10月底分手，陳女因為不滿A男的行為舉止，竟將偷拍影像上傳到某社群軟體群組，並向群組中的友人抱怨A男的不是，結果事情露餡，她也因此挨告。

陳女辯稱，當天是A男第一次來她家，哪知道對方一進門就脫光光，她為了自保才會偷偷拍下來，之所以沒有第一時間把人趕出去，是因為她覺得兩人會交往，對方日後應該會改掉壞習慣，最後兩人分手，她為了向友人證實、抱怨男方的行為，才會把偷拍影像上傳到群組。

台北地院法官認為，陳女竊錄A男非公開活動畫面，還上傳至共有6人的群組，確實會造成A男心理恐慌及不安全感，考量到陳女已坦承犯行，雖然有意洽談和解，但被A男拒絕，因此依竊錄非公開活動罪判處拘役30日，另依散布竊錄之非公開活動內容罪判處拘役30日，合併應執行拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

ET快訊
28連敗！　再刷新NBA紀錄
眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽2兒手落淚
快訊／實支實付停售第2槍！　台灣人壽3保單賣到今天
LIVE／下架肉搜文Dcard、PTT發聲明　小商人出手擬拆
彭政閔被換「因身體狀況」！　兄弟：準備OK再帶一軍
快訊／13刀砍死暗戀同事　全台首案國民法官宣判出爐
吃睡超商待7天！台中男屎尿失禁　眼腫剩一條線
下架割頸乾哥、乾妹照！　PTT拋3聲明回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「洗髮+沐浴2公克3000」假釋男密碼販毒　棄車狂逃百米仍被逮

偷吃人妻G了！小王被騙去KTV施酷刑　「下面痛痛」全身傷拍裸照

揪里民免費爽玩廣東8天7夜　台南里長違《反滲透法》被聲押

中正大學公布警察維護治安滿意度　住家社區觀感滿意度破5年新高

金門大學生路口撞汽車「空翻一圈」畫面曝　險被輾頭骨折送醫

快訊／全台首案國民法官宣判！13刀砍死暗戀同事　男業務無期徒刑

鮑魚聞人鍾文智炒作多檔TDR遭判17年半　科技監控抗告遭駁

男超商待7天！屎尿失禁眼腫剩一條線　「槍斃也不去醫院」原因曝

偷拍男友在家脫光光　女分手傳群組抱怨挨罰5萬

撞擊瞬間曝光！小貨車「閃紅燈沒停讓」猛撞翻車　釀2傷送醫

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

拜拜禁忌「別用右手插香」　來廟宇須知的3件事情

小阿金逛寵物店累翻！趴路中熟睡完全叫不醒

「洗髮+沐浴2公克3000」假釋男密碼販毒　棄車狂逃百米仍被逮

偷吃人妻G了！小王被騙去KTV施酷刑　「下面痛痛」全身傷拍裸照

揪里民免費爽玩廣東8天7夜　台南里長違《反滲透法》被聲押

中正大學公布警察維護治安滿意度　住家社區觀感滿意度破5年新高

金門大學生路口撞汽車「空翻一圈」畫面曝　險被輾頭骨折送醫

快訊／全台首案國民法官宣判！13刀砍死暗戀同事　男業務無期徒刑

鮑魚聞人鍾文智炒作多檔TDR遭判17年半　科技監控抗告遭駁

男超商待7天！屎尿失禁眼腫剩一條線　「槍斃也不去醫院」原因曝

偷拍男友在家脫光光　女分手傳群組抱怨挨罰5萬

撞擊瞬間曝光！小貨車「閃紅燈沒停讓」猛撞翻車　釀2傷送醫

最難訂位火鍋店藏頭詩曝新店　逾400坪新址獨家揭露

全聯跨年爆殺「買1送1」連電視都有！咖啡、日用品、零食全優惠

交通部第3屆領航盃創意應用大賽　南消勇奪無人機冠軍及人氣獎

官大元留隊負責心理輔導　平野推薦新任外籍打教

楊志良拒道歉！再爆「張斯綱傳訊感謝」：我幫他創造了聲量

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！人夫得知真相崩潰：想離婚

「台灣濱崎步」合體黃捷掃市場！婆媽熱情搶握手　攤商嗨跳保庇舞

尾牙抽中最有感！8大熱門抽獎品排行　網友熱議上榜愛獎生活必備不怕雷

「洗髮+沐浴2公克3000」假釋男密碼販毒　棄車狂逃百米仍被逮

中信兄弟1年2次總教練異動引反彈　劉志威：虛心接受

社會熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

桃園某購物中心竄火舌！手扶梯烈焰狂竄「如暖爐」　

曾力主學校禁查學生書包！范雲臉書遭洗版

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

割頸案惹民怨　導演：人民氣到不怕罰

新北2女國中生撂人互毆　警帶回14人

國三生聰明有正義感　老師悲痛不點名

5200元買連署書「台灣皇帝」副手被起訴

即／告白遭拒13刀砍死同事　男業務判處無期徒刑

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

基隆父子檔議員詐千萬助理費　被判刑

更多熱門

相關新聞

噁男襲胸女路人瞎扯搔癢　下場罰9萬

噁男襲胸女路人瞎扯搔癢　下場罰9萬

劉姓男子與A女互不相識，今年6月間他在路邊看到A女正在講電話，竟上前搭訕詢問「妳是要跟我去包廂唱歌，還是跟我去打砲」，被拒絕之後還伸手襲胸，結果遭一狀告上法院。劉男辯稱自己當時只是想對A女搔癢，但台北地院法官不採信，並依性騷擾罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

人夫偷吃約摩鐵開戰12小時　結局慘了

人夫偷吃約摩鐵開戰12小時　結局慘了

人妻劈4男被問一句話　綠帽尪氣炸

人妻劈4男被問一句話　綠帽尪氣炸

嗆公開前女友不雅片　男挨告秒求饒

嗆公開前女友不雅片　男挨告秒求饒

北院黃國忠歡送會感性吐往事

北院黃國忠歡送會感性吐往事

關鍵字：

台北地院

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

林威助離隊　彭政閔轉任兄弟二軍總教練

2024年上半年財運排行！

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

長榮海運年終揭曉　平均領到4個月

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面