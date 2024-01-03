哈佛大學校長辭職　上任僅6個月爆抄襲、反猶風波下台

▲美國常春藤名校賓州大學校長馬季爾（Magill，右）與哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay，左）都因反猶風波下台。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

被控學術論文抄襲，以及出席國會聽證會作證，在校方如何看待反猶太主義的證詞上模稜兩可而招致猛烈抨擊的美國哈佛大學校長蓋伊，今天宣布辭職，成為第二位因反猶風波辭職的常春藤盟校校長。

巴勒斯坦團體哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動攻擊以來，哈佛大學（Harvard University）、賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）和麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）校園內反猶太主義情緒日益高漲，3位校長上月5日出席國會聽證會作證，卻引來外界抨擊。

法新社報導，3人在聯邦眾議院聽證會上被追問，支持巴勒斯坦的學運人士呼籲「對猶太人進行種族滅絕」，是否違反學校有關騷擾的行為準則，3人都含糊其辭，表示這取決於當時情況。74名國會議員寫信要求立即將3人解職。

賓州大學校長麥吉爾（Elizabeth Magill）在強大壓力下，已於上月9日請辭。

哈佛大學兩個理事會之一的哈佛董事會（Harvard Corporation）12日在聲明中表示：「我們今天重申支持蓋伊（Claudine Gay）校長繼續領導哈佛大學。」

但哈佛董事會確實批評哈佛對哈瑪斯（Hamas）10月7日襲擊事件的初步反應，以色列稱這次攻擊造成以色列境內1200人死亡，並導致約240人被劫為人質。

在700多位哈佛大學教職員簽署一封聲援信力挺後，蓋伊最初似乎保住了校長職務。

蓋伊是哈佛創校以來首位非裔校長，也是哈佛大學第二位女性校長。她去年7月上任，在職僅6個多月，是哈佛大學史上任期最短的校長。

蓋伊在辭職信中說，她遭受人身威脅和「種族敵意」。