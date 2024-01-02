台中廍子國中今動土開工　盧秀燕：新設學校盼舒緩就學需求

▲台中北屯廍子國中今動土開工，盧秀燕期盼能舒緩就學需求。（圖／市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市教育局在北屯區的新設校計畫緊鑼密鼓進行中，新設南興國中、南興國小已於去年12月動土開工，今(2)日則舉行北屯區廍子里新設校廍子國中第一期校舍新建工程典禮，共編列3億9200萬元預算興建，預計115學年度招收新生。

▲媽媽市長盧秀燕受到學童熱烈歡迎，超有愛的互動也被鏡頭捕捉。（圖／市政府提供）



市長盧秀燕今主持典禮表示，台中市人口不斷增加，北屯區人口已破30萬，在她任內已新增4所新學校，舒緩當地學生入學需求，包含已開工的松強國小、南興國中、南興國小及今日開工的廍子國中，讓孩子就近上學。

▲台中北屯廍子國中今動土開工，整個校園約計占地3.15公頃。（圖／市政府提供）



盧秀燕今到場與學子一同揮動金鏟，宣布啟動新建校舍。她指出，市府不斷投資教育，今日開工的廍子國中是新設學校，選定優秀教育工作者賴文宗作為第一任校長。盧秀燕也特別感謝市議會通過預算及民意代表的支持與協助，早日湊齊經費開工，近年北屯區新設4所學校、既有學校也持續興建校舍或禮堂，均需非常龐大的預算，也感謝教育局積極辦辦學、興設校舍。

教育局補充，廍子國中佔地約3.15公頃，經地方仕紳連署同意以「廍子」為名，結合區域地名，意寓未來社區與校園共榮發展。廍子國中校長賴文宗則說，未來將戮力營造廍子國中成為有邏輯、會科技、愛生態與邁國際的校園，提供北屯學子安全、便利、舒適學習空間。