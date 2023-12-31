超強婆媽吸票機！盧秀燕陪羅廷瑋掃街...鄉親喊「市長我愛妳」

▲台中市長盧秀燕上午陪羅廷瑋掃街拜票，受到婆婆媽媽熱情歡迎，有如強力吸票機。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕在今年最後一天31日上午9點半，陪同中西東南區立委候選人羅廷瑋到向上市場掃街拜票，盧秀燕沿路一一向攤商、消費者握手，90度鞠躬，受到婆婆媽媽們熱情歡迎，爭相要求合照「市長好年輕」、「市長我愛妳」，有如超強吸票機，盧也來者不拒，並祝福大家新年快樂，賺大錢。

盧秀燕掃街之前，民眾黨總統候選人柯文哲志工也在市場前廣播拉票，志工們不吝惜的大喊「羅廷瑋當選」、「媽媽市長加油」，盧也揮手表達感謝。

向上市場內道路狹窄，不時還有機車穿梭其中，加上競選團隊大批人員湧入，讓買菜族走走停停，有人臉露不耐煩之色，有人則因為能見到市長，反而開心。

盧秀燕陪羅廷瑋一一和各個攤商、買菜民眾握手，90度鞠躬拉票，她拜託老闆、老闆娘、消費者，1月13日記得出來，票投立委候選人羅廷瑋，她稱讚羅是個很認真工作的年輕人，以後會向中央爭取更多經費。

羅廷瑋則承諾，未來進入國會，將扮演盧市長在立法院的分身，不但全力學習盧市長以經濟為優先的精神，目前還沒做到的建設，未來會加倍奉還。

盧秀燕所到之處，無不受到婆婆媽媽們的熱情歡迎，大家都爭相要求合照，盧也開心得一一回應粉絲要求，人氣之旺，有如一座強力吸票機。