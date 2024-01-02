羽田機場飛機相撞釀5死　日前航空管制官分析原因

▲日本東京羽田機場2日下午，日本航空降落時撞上海上保安廳飛機，造成2機起火燃燒，目前已五人罹難。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

日航編號516班機於今（2日）撞上海上保安廳固定翼飛機，目前機上367名乘客和12名機組人員都逃脫，而海上保安廳機上5人稍早尋獲均罹難，機長命危搶救中。日本前機場航空管制官分析了羽田機場跑道使用狀況，引起關注。

日本機場航空管制官相當於台灣的飛行管制員，主要利用各種儀器指引飛機進場、離場、進入跑道等等作業。日本前機場航空管制官（タワーマン）在日本雅虎上表示，通常機場的跑道非為三種，分別為起飛、降落與混合跑道，羽田機場今日開放了三條跑道，在起飛、降落與混合各分配了一條跑道，並補充說明混合跑道是全世界機場慣用的調度方式。

前機場航空管制官（タワーマン）接著分析，這次發生意外的跑道正好是混合跑道，從事故畫面來看，海上保安廳的飛機在跑道內等待起飛指令，而日航的客機正在減速降落的過程中發生碰撞，通常進入跑道前會有條「停止線」，要準備進入跑道起飛的飛機必須獲得航空管制員的許可才可以跨越停止線進入跑道，有可能是接收到了航空管制員的起飛許可才會與日航客機發生碰撞。