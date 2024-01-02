日航擦撞海上保安廳飛機　學者指「飛航管理員」可能有失誤

▲ 羽田機場客機起火。（圖／路透）

記者李宜秦／台北報導

羽田機場飛機擦撞日本保安廳飛機，導致飛機在跑道上起火。朝陽科技大學飛航系主任盧衍良表示，若真的事實如此，那就跟飛航管制員有關聯，照理說應讓兩台飛機適當隔離，不應該發生碰撞，怎麼會擠在一起，值得探討。

根據日本第3管區海上保安本部指出，起火原因疑似是因為日航的空中巴士A350在降落時，與準備起飛在跑道上滑行的海上保安廳固定翼飛機發生衝撞。而根據媒體捕捉到的畫面，可以明顯看到日航客機在燒毀前，引擎外框出現撞擊產生的明顯破洞。

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盧衍良表示，飛機在飛行時速度很快，很難以肉眼判斷周圍狀況，所以一定要有地上人員輔助，基本上還會配有防撞系統，到底為什麼會相撞，過程還需要理解。

盧衍良表示，起火客機與日本保安的飛機的相對關係，無法從畫面中判斷，但一定跟飛航管理員有關聯，兩台飛機應有適當隔離隔開，怎麼會發生碰撞，又怎麼會擠在一起，必須深入探討。

盧衍良指出，以目前所得資訊，若涉及兩機碰撞，則飛航管制作業的議題將成為調查重點，飛航管制員是否有依循國際民航組織文件ICAO DOC 4444以及日本相關航管規定實施管制作業，以及兩機駕駛員是否確實遵守飛航管制員之指示飛行，甚或是機上空中防撞系統當時的作動情況以及飛航組員的應變措施等，都會是調查方向。