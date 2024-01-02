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日航撞上保安廳飛機「機內畫面曝光」　濃煙密佈、旅客摀鼻逃生

記者蔡玟君／綜合報導

日本航空一架編號516班機於今（2日）傍晚降落東京羽田機場時，疑似撞上海上保安廳固定翼飛機，整架飛機在跑道上起火燃燒，所幸機上367名乘客和12名機組人員都逃脫。而現在該航班機艙內畫面也曝光，只見艙內濃煙密佈，在跑道滑行時引擎已經冒出火光和濃濃煙霧，機上充斥緊張氣氛。

▲▼日航機內畫面曝光。（圖／翻攝自X）

▲日航機內畫面曝光。（圖／翻攝自X）

有日本網友在社群平台X曝光該航班在事發當下機艙內2個片段畫面，還在跑道快速滑行時，引擎就已冒出濃煙和火光，繫緊安全帶的指示燈不斷響起，許多旅客竊竊私語，還不清楚發生什麼事。而另一個畫面，則是機艙內濃煙密佈，許多旅客紛紛摀住口鼻起身，準備依照指示離開。

受到該起事件影響，目前東京羽田機場已經宣布關閉所有機場，據了解，目前長榮航空班機可能轉降他處，而日本航空一班JL98松山機場飛往東京羽田航班，則將轉降大阪關西機場

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