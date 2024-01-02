台師大生發起環島徒步募款　「走1K捐100元」助清寒學子

▲台師大碩士在職專班學生詹章誾，發起環島徒步募款，走1K捐100元，幫助清寒學子。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

為了幫助清寒學生，台師大運動與休閒學院樂活產業高階經理人企業管理碩士在職專班第六屆學生詹章誾，從今（2日）展開為期30天的徒步環島公益募款活動，為「暖陽紓困助學金」募款。詹章誾每走1公里捐贈100元，希望藉此拋磚引玉，鼓勵各界共襄盛舉，給清寒學生們一個平等的學習機會。

為幫助清寒與突遭變故學子，台師大整合政府、社會和學校的資源，規劃設置「暖陽紓困助學金」，進行籌措百萬基金的行動，希望擴大協助家庭年所得較低家庭、突遭變故，或是需緊急紓困學生，均能獲得必要學費、生活費等補助，讓學生安心就學，但需要社會眾人支持與捐款。

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去年考進台師大運動與休閒學院樂活EMBA，又擔任第六屆班長的詹章誾，受到學務長、也是班導師林玫君教授號召，發起徒步環島公益募款活動，每走1公里捐贈100元，希望藉此鼓勵社會各界共襄盛舉。

徒步環島公益募款活動從今天開始，詹章誾表示，這次環島採取苦行僧方式，從台師大出發，再回到台師大，沿途有地方就睡，沒地方就找便利商店休息，而選擇今天出發，是因為今天是父親忌日，回程2月1日則母親生日。這兩個日子深具向父母致敬的特殊意義，不僅為清寒學子助學付出貢獻，同時也表達對家人的深切感念。希望透過行動表達對家庭、社會的關愛，使這場活動更加意義非凡。

詹章誾也呼籲校友及社會各界，共同響應活動來幫助清寒學生，給他們一個平等的學習機會。如有意捐款者，請上捐贈網站，「捐贈類別」請點選「指定捐款」，「指定捐贈用途」請點選「其他」，指定捐款給「暖陽紓困助學金」，輸入基本資料，即完成手續。或是連絡公共事務中心曹律麟先生（電話：02-77491036），或學務處生活輔導組長呂秋慧（電話：02-7749-1063）。

▲台師大碩士在職專班學生詹章誾（見圖），今天出發啟動環島徒步募款，走1K捐100元，藉此幫助清寒學子。（圖／台師大提供）