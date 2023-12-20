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70年歷史「台師大工教系停招」　校方：三方案保障學生受教權

▲▼台師大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲已有70年歷史的台師大工教系，將從114學年起停招。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣第一個技職教育師資培育學系、已有70年歷史的台師大工業教育學系學士班，校方在今（20日）校務會議決議，從114學年起停招學士班。台師大指出，工教系已完成轉型的階段性任務，未來仍將保留碩、博士班，校方也提出「輔導轉系、原系畢業、持續培育師資生」等三項方案，保障學生受教權益。

台師大是國內最早的四所大學之一，自1922年日治時期台北高校，1946年台灣省立師範學院，至1994年轉型為綜合型大學，已有逾百年歷史。而工教系的成立是中華民國政府遷台後，當時尚無工業職業師培機構，在美國國際合作總署的資助下，1953年由省立師院與美國賓州州立大學合作，專門培育工業職業學校師資及中等學校工藝教師。

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不過，由於台師大積極轉型，在今天校務會議上決議通過，工教系學士班將從114學年起停招，並提出三項方案保障學生受教權益，首先是「輔導轉系」，輔導有意轉系的學生順利轉至科工學院相關學系，並協助後續銜接措施。其次是「原系畢業」，希望以工教系畢業學生，學系將持續開設課程，教務處將放寬最低開課人數限制，以滿足畢業學分。最後則是將維持開設目前工教系三類專門課程，持續培育「師資生」。另針對技術型高中的招生名額將由科工學院相關系所來吸收，也不受影響。

台師大表示，工教系學士班已有70年歷史，也是台灣第一個技職教育師資培育學系，對於推動台灣技職教育及發展，具有功不可沒的貢獻。原本工教系各分組陸續獨立成專業系所，至今壯大發展成「科技與工程學院」，已完成轉型的階段性任務，但由於師資培育多元化，並順應時代潮流，原屬教育學院的工教系，原有六大分組陸續獨立設系。

除上述原因外，台師大指出，包括國際高教在工業教育領域皆已轉型，新聘工業教育專長領域師資不易；目前學士班培育方向與車能學程重疊性高，招生也產生重榜情形；另工教系專任師資目前主要在研究所授課，調整後可更專注於研究所專業發展，而工教系停招案經校務會議出席委員投票通過後，將依規定報教育部核定。

ET快訊
70年歷史　「台師大工教系停招」
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