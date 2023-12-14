台師大研發AI紡織分選系統　「像ETC辨識車牌」助舊衣回收再利用

▲台師大光電團隊研發出AI紡織分選系統，可有效幫助舊衣回收再利用。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

根據統計，全球每年約有9000萬噸紡織品被丟棄，其中逾8成未被回收或再利用。台師大光電團隊今（14日）公布研發出「紡織材質智能分選系統」，結合近紅外光快速遙測及AI智能學習演算模型，就像高速公路上的車輛快速通過電子收費系統ETC做車牌辨識，協助舊衣回收業者進行精準材質分類，並提供下游化纖廠品質穩定的回收廢紡，協助產業建構紡織循環經濟的最後一哩路。

受到網拍與快時尚影響，衣服被加速汰換。而根據哥本哈根時尚高峰會議2017年產業報告曾提出，全球每年約有9000萬噸的紡織品被丟棄，其中逾80%未被回收或再利用，直接進到掩埋場或焚化廠處置，如何讓舊衣服回收再利用成為重大課題。

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相較於塑膠物品是單一種類材質，紡織品絕大部份是混紡，根本不可能靠人工辨識，正確判斷其成份。但台師大光電團隊利用近紅外光快速遙測原理，開發「智能分選永續紡織號」，運用近紅外NIR光譜原理及演算法來進行材料鑑別，具有非破壞、非接觸性材質快速檢測分類的能力，就像高速公路上的車輛快速通過電子收費系統ETC做車牌辨識。

台師大說明，目前全球紡織循環長期斷鏈的痛點，就是靠人工辨識導致錯誤率高且速度慢，導致生產再生原料的高價設備面臨高風險，甚至造成再生原料品質不佳，難以形成經濟規模，透過「紡織材質智能分選系統」，可以解決上述問題。團隊更整合上下游產業鏈，建立台灣綠色紡織循環生態系雛形，協助紡織產業達成永續發展、淨零排碳的目標，為保護地球盡一份心力。

台師大光電團隊負責人謝振傑教授表示，要達到永續紡織與永續塑料，需要靠完整永續生態鏈，研究團隊開發「智能分選永續紡織號」，解決永續紡織斷鏈的智能分選需求，也盼望全民持續在舊衣回收上，也能如寶特瓶般創造高回收率，讓廢紡或廢棄塑料在台灣能被永續再創價值。

▲台師大光電團隊研發出AI紡織分選系統，有效幫助舊衣回收再利用。（圖／台師大提供）