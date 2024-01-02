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武陵農場櫻花季2／8登場！客運車票明12:00開賣　交通管制一次看

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／公路局）

▲武陵農場櫻花季2/8登場。（圖／公路局）

記者李宜秦／台北報導

交通部公路局表示，今年武陵農場櫻花季疏運時程於2月8日登場，持續至2月29日，共計22日，包含春節連續假期及228和平紀念日。公共運輸接駁車票將於明日12時起開放預售。

公路局表示，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性，113年規劃一日遊遊客平日團體票1,600人、搭乘公共運輸遊客2,600人；假日團體票1,000人、搭乘公共運輸遊客3,200人。

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住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／公路局）

▲▼武陵農場櫻花季疏運時程於2月8日登場，持續至2月29日，共計22日。（圖／公路局）

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／公路局）

113年武陵農場櫻花季公共運輸接駁服務規劃6路線及票價分別為國光客運臺北車站－武陵農場730元、臺北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場610元、羅東轉運站－武陵農場630元、三星鄉綜合運動場－武陵農場520元及梨山－武陵農場160元等。

為配合場內總量管制措施及113年度平日公共運輸名額調整供團客預約措施，每日提供6路線車票總量為平日2,600人及假日3,200人。

台北及宜蘭地區至武陵農場公共運輸車票採預售方式，由國光客運全國連線售票窗口、自動售票機、超商（7-11、全家、萊爾富）、「TBS臺北轉運站」App同步售票，113年1月3日12時起開放預售。

梨山至武陵農場車票採網路App預售方式，可於「TBS臺北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票全票，113年1月3日12時起開放預售。

另現場預售部分，由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／公路局）

▲▼武陵農場櫻花季期間實施交通管制。（圖／公路局）

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／公路局）

櫻花季期間武陵農場周邊道路將實施交通管制，包括台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制：櫻花季期間中124線將由臺中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及臺中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，臺中市政府警察局將於櫻花季期間嚴加取締。

台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

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