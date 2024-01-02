iOS 17.2.1出現大規模連網、通話問題　四招可暫時緩解

▲iOS 17.2.1出現更新災情。（圖／BGR）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在兩週前發布iOS 17.2.1 更新，主要修復了在某些場景下耗電過快的問題。不過根據用戶回饋，升級之後不少用戶表示遇到了連線問題。先前就有許多用戶反應行動網路在升級後無法連線，現在更出現打電話通訊問題。

根據蘋果官方幫助社群上的用戶回饋，主要出現在iPhone 15系列機型上，用戶升級iOS 17.2.1 之後，無法連接電信商訊號，導致無法撥打電話或無法使用行動網路流量。

目前該貼文有超過 383 人用戶投票選擇 Me Too，部分運營商用戶聯繫其服務提供商，並更換了 SIM 卡，但無法解決這個問題，可以顯示並不是通訊廠商訊號問題。遇到此問題的用戶聯繫了蘋果官方售後人員，並未獲得相關的協助。

目前蘋果官方尚未提出可行的解決方案，也未正面回應此問題。對此，外媒BGR也提供四種解決方案：

1.刪除 VPN 設定檔：有些用戶表示，刪除 VPN 設定檔後，網路錯誤就消失。前往設定、一般、VPN 和裝置管理、然後刪除 VPN。

2.重置網路設定：前往設定，點擊一般、傳輸或重置 iPhone、重置，然後點擊重置網路設定。

3.重置 iPhone：按照上述步驟操作，但清除所有內容，而不是僅重置網路設定。

4.更新至 iOS 17.3 Beta：由於此 Beta 是在 iOS 17.2.1 發布之前發布的，因此如果其他選項不起作用，可以嘗試這項作法。

不過外媒也提醒，如果這些都沒有幫助，可能必須等到 蘋果在 2024 年初發布 iOS 17.2.2 或 iOS 17.3。