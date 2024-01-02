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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／73.5%不支持廢死　85%民眾認為現行法律對加害者過度保護

▲▼ETtoday民調雲調查民眾對廢死看法。（圖／ETtoday民調雲）

▲ETtoday民調雲調查民眾對廢死看法。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大）

記者詹宜庭／台北報導

《ETtoday民調雲》2日公布最新民調，對於是否支持廢除死刑，有73.5%民眾表示不支持， 其中非常不支持52.1%、不太支持21.4%；有21.8%表示支持，其中非常支持14.1%、還算支持7.7%；另有4.6%表示不知道或沒意見，代表大多數民眾認為對於重大犯罪行為應採取嚴厲的懲罰，以彰顯社會正義及還被害者公道的社會價值。

新北市日前發生一起國中生遭同學持刀割頸身亡事件，進而引起民眾重新討論廢除死刑議題，國民黨總統候選人侯友宜日前也在總統辯論會上，要求兩位對手回答是否支持廢死，使廢死議題成為選戰攻防焦點。根據《ETtoday民調雲》調查，有41.4%的民眾認為此案最主要的責任在於家長或監護人，再來是中央政府25.1%、學校管理17.4%，以及地方政府12.0%。

另對現行法令中有關犯罪加害者人權保護的看法方面，有85.0%民眾認為對加害者保護過度，其中非常過度保護47.2%、過度保護37.8%；5.9%認為保護程度適中；僅有3.1%認為不足，顯示多數民眾對於目前刑事司法系統，因人權原因對加害者的保護措施產生質疑，以及被害者權益未受盡保護的憂慮。

對於是否支持廢除死刑的問題，有73.5%民眾表示不支持，其中非常不支持52.1%、不太支持21.4%；21.8%表示支持，其中非常支持14.1%、還算支持7.7%；另有4.6%表示不知道或沒意見。結果顯示，大多數民眾認為對於重大犯罪行為應採取嚴厲的懲罰，以彰顯社會正義及還被害者公道的社會價值。

《ETtoday民調雲》於2023年12月31日至2024年1月1日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」與「國內重大時事議題」調查，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查。回收有效樣本數1,557份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.48%。

此次民調調查單位為ETtoday新聞雲，由ETtoday民調雲調查規劃（問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫）。 調查範圍：台閩地區22縣市，調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。抽樣設計：以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層。

樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據112年11月底台閩地區民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，與111年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。經費來源：ETtoday新聞雲。

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