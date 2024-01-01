元旦寶寶來囉！彰基今接生9人「1對龍鳳胎」　秀傳也迎2新生兒

▲彰濱秀傳醫院院長顏鴻章送紅包給蔡小姐，恭喜她生下元旦寶寶。（圖／秀傳醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

2024年首日，彰化基督教醫院、秀傳醫院一大早洋溢著喜氣，傳來嬰兒宏亮的哭聲，共有11名小寶貝正式來到這個世界，其中有一對龍鳳雙胞胎，醫護人員及新生兒的爸爸媽媽也祝福元旦寶寶們都能健康快樂長大。

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▲彰基醫院誕生元旦寶寶。（圖／彰基醫院提供）

彰化秀傳醫院及彰濱秀傳醫院，今（1）日分別於上午9點52分、10點27分，迎來2名元旦寶寶，23歲陳小姐第二胎剖腹產下一名小女嬰，2757公克， 32歲蔡小姐於10點27分自然產，誕生一名2975公克女娃，這是她的第二胎，家人皆開心的陪在一旁，院方也送紅包給產婦，恭喜她們產生下元旦寶寶。

而在彰化基督教醫院，今年迎來第128年接生喜事，今天將誕生9名新生兒，至下午已有6產婦生產，產下3男4女，其中包含一對龍鳳胎，剖腹產有3人，目前還有2名產婦待產，醫護人員的臉上堆滿笑容，紛紛祝福剛這些可愛小寶貝們，平安健康快樂的長大。

彰化縣政府從2023年起擴大補助對象，取消「排富規定」，自行照顧未滿2歲兒童育兒津貼從3000元調漲到5000元，並維持生育每胎補助3萬元，各鄉鎮也都有加碼補助相關規定。

▲彰基醫院誕生元旦寶寶。（圖／彰基醫院提供）

